نتيجة مباراة الهلال والباطن اليوم في مباريات الدوري السعودي| فوز الهلال بثلاثة أهداف

انتهت نتيجة مشاهدة الهلال والباطن اليوم، في شوط المباراة الأول، بنتيجة التعادل هدف مقابل هدف بين الفريقين، ليتأجل الحسم إلى شوط المباراة الثاني، الذي تمكن من خلاله الهلال من التقدم في نتيجة المباراة، عن طريق اللاعب محمد إبراهيم، في الدقيقة 72 من المباراة، وفي الدقيقة 85 من المباراة، سجل الباطن التعادل عن طريق اللاعب زياد العوني، وفي الدقيقة 93 من المباراة، سجل جوميز هدف الهلال الثالث، لتنتهي نتيجة مباراة الهلال والباطن اليوم، بفوز الهلال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مباراة الهلال والباطن اليوم، ستنطلق في تمام الساعة 17.15 بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة 19.15 بتوقيت مصر المحلي، وفي الساعة 20.15 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي الساعة 21.15 بتوقيت الإمارات المحلي.

مباراة الهلال والباطن اليوم

أما القنوات الناقلة مباشرة التي ستعرض مباراة الهلال والباطن اليوم، ستكون هي قناة ksa سيورت، وسيتواجد في التعليق من خلالها المعلق حماد العنزي، كما يمكن متابعة مباراة الهلال والباطن اليوم، عبر دوري بلس، وسيتواجد في التعليق على مشاهدة مباراة الزعيم اليوم، المعلق عبد الله الحربي.

صورة وصول لاعبي الفريقين إلى خفر الباطن الآن، في ظل الاستعداد لمشاهد مباراة الهلال والباطن اليوم.

تما الإعلان انه سيغيب اللاعب جوفينكو عن تشكيلة الهلال اليوم ضد الباطن، وذلك بسبب عدم اكتمال جاهزية اللاعب قبل مباراة اليوم.