نتيجة مباراة الهلال والباطن في الجولة التاسعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

يلتقي اليوم نادي الهلال مع نادي الباطن في الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين المعروف باسم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ويأمل الزعيم في الحصول على الثلاث نقاط كاملة ليتسنى له الابتعاد بالصدارة والتفرد بها خاصة وأن النصر صاحب المركز الثاني قد فاز في مباراته السابقة.

موعد مباراة الهلال والباطن

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والربع بتوقيت السعودية والرابعة والربع بالتوقيت العالمي، وتُذاع المباراة على KSA Sports 1 HD و Dawri Plus 1 HD، ويُعلق على المباراة حماد العنزي وعبد الله الحربي.

نتيجة مباراة الهلال والباطن

وقد انتهت مباراة الذهاب في الدور الأول بتفوق الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على ملعب الزعيم، ويتطلع الباطن إلى هزيمة الهلال على ملعبه للخروج من دائرة الخطر إلى منطقة الدفئ حيث البقاء في الدوري.

نتيجة المباراة:

الدقيقة الحدث وصول اللاعبين لملعب اللقاء منذ قليل المباراة تبدأ بعد قليل نزول اللاعبين لأرضية الملعب استعداداً لبداية المباراة 2 ركنية للباطن ولكن خارج الملعب ضربة مرمى للهلال 14 استحواذ كامل للهلال على المباراة وضربة ركنية من الجهة اليمنى 19 الهلال يُسجل الهدف الأول بقدم كاريلو 25 الباطن يتعادل في النصف الأول من الشوط الأول بقدم اللاعب جوناثان 33 الهلال يُحاصر الباطن ليُحاول تسجيل الهدف الثاني 45 الباطن يُصوب على مرمى الهلال والحارس يتألق بداية الشوط الثاني 58 جوميز يُصوب على مرمى الباطن ولكن الكرة تصطدم بالمدافع 69 تمريرات في وسط ملعب الباطن ومحاولات لإحراز الهدف الثاني 72 الهلال يتقدم بهدف كنو من تصويبة مباشرة على المرمى 85 الهدف الثاني للباطن في مرمى الهلال والتعادل 94 الهدف الثالث للهلال بأقدام اللاعب جوميز انتهاء المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد

مباراة الهلال والباطن

وقد استبعد المدير الفني للهلال جيوفينكو من لقاء اليوم حتى يحصل على قدر كافي من اللياقة البدنية ليستطيع المشاركة في المباريات السابقة،وقد استقر اللاعب على ارتداء القميص الذي يحمل الرقم 9 مع الفريق.