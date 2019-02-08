ملخص مباراة الهلال والباطن اليوم الجمعة 8-2-2019 في الدوري السعودي

تمكن نادي الهلال السعودي الاول لكرة القدم، من مواصلة سلسلة انتصاراته في الدوري السعودي في الموسم الكروي الحالي، حيث نجح في الفوز على نظيرة نادي الباطن السعودي الأول لكرة القدم بثلاثة أهداف لهدفين بصعوبة كبيرة خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري السعودي على ملعب الباطن.

وقد حقق الزعيم الفوز بصعوبة كبيرة للغاية في نهاية المباراة بعدما تمكن الباطن من التعادل في الدقائق الأخيرة من اللقاء، وقد بدأ الزعيم المباراة بتشكيل مكون من علي الحبسي وياسر الشهراني والبرتو بوتيا وميلوس ديجينيك وحسن كادش محبوب ومحمد إبراهيم كنو وعبدالله عطيف واندري كاريلو وكارلوس إدواردو ونواف العابد وبافيتيمبي جوميز.

حيث افتتح التسجيل لنادي الهلال السعودي اللاعب اندري كاريلو، في الدقيقة 18 من عمر المباراة، كما سجل اللاعب جونثان بينتس، هدف التعادل لنادي الباطن السعودي في الدقيقة 25 من عمر المباراة، وسجل اللاعب محمد إبراهيم كنو، هدف الهلال الثاني في الدقيقة 72 من عمر المباراة، وسجل اللاعب زياد العونلي، في الدقيقة 85 من عمر المباراة، كما سجل هدف الفوز للزعيم اللاعب بافيتيمبي جوميس، في الدقيقة 93 من عمر المباراة.