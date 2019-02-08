تعرف على أفضل الأدعية للميت مكتوبة/ فضل الدعاء للمتوفي

الدعاء للميت، تكثر الأدعية المستحب الإكثار منها على الميت، ويتم ترديدها على الميت، حيث أن مما لا شك فيه أن الموت هو المصيبة الكبرى والفاجعة الأصعب التي قد يواجهها الإنسان في حياته كلها، فعندما يفقد الإنسان عزيزًا عليه، فإنه يشعر وكأن الحياة قد انتهت ويسيطر عليه الحزن والاكتئاب وعدم الرغبة في مواصلة الحياة، ويصاب بالخوف والجزع والألم لفقد هذا الشخص، ولكن إذا كان الإنسان مؤمنًا بالله وبقضائه، ومدرك أن الأدعية تقلل عنه أحزانه وتقوية على التحمل، فالموت هو الحقيقة الوحيدة في هذه الدنيا، وأنه لابد وأن يحدث فلكل أجل كتاب، ولكن الصعب هو مواجهة الموت والصبر علي آلامه، فالموت يأخذ منا أغلى الأحباب وأعز الأصدقاء، والحل الأفضل للتغلب على تلك المشاعر المؤلمة هو الدعاء للمتوفيين لدينا.

فضل الدعاء للميت

الدعاء للميت يكون قبل الدفن وبعده، وفقد (كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، فإنَّه الآن يُسأل).

الدعاء رحمة ويخفف الآلام ويرحم المتوفى ويرفع قدره ويخفف العذاب عنه، لذلك يجب على من يفقد عزيزًا عليه أو قريبًا منه أن يدعو له كثيرًا.

الدعاء هو أحب الأعمال وأصدق الأعمال التي تصل للمتوفى بعد وفاته، كذلك لا ينبغي البكاء ولا النحيب على المتوفى فهذه الأعمال ليست من الإسلام في شيء.

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: { إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له } أخرجه مسلم وأبو داوود .

وأيضًا يجب بجانب الدعاء الإكثار من الصدقات الجارية على روح المتوفى، وقد أمرنا الرسول الكريم سيدنا محمد -صلى لله عليه وسلم- بالدعاء للميت كثيرًا حتى يخفف عنه حساب الملكين وما قد يراه بعد الموت في قبره، فقد كان الرسول -صلى لله عليه وسلم-دائم الدعاء لكل المتوفيين من المسلمين والمؤمنين.

مجموعة أدعية للميت

مجموعة من الأدعية التي يمكن للمسلم أن يدعو بها للمتوفي سواء في الصلاة أو أثناء دفنه أو حتى فيما بعد كالآتي:

اللهم اغفر له، وارحمه، وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله، ووسّع مُدخله، واغسله بالماء، والثّلج، والبرد، ونقّه من الخطايا كما نقّيت الثّوب الأبيض من الدّنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلا خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، أو من عذاب النّار اللهم إنّ فلاناً بن فلان في ذمّتك، وحبل جوارك، فقِه من فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ. فاغفر له، وارحمهُ، إنّك أنت الغفور الرّحيم. اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله. اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار. اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم. اللهمّ اعف عنه، فإنّك القائل “ويعفو عن كثير”. اللهمّ إنّه جاء ببابك، وأناخ بجنابك، فَجد عليه بعفوك، وإكرامك، وجود إحسانك. اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه. اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفداً. اللهمّ احشره مع أصحاب اليمين، واجعل تحيّته سلامٌ لك من أصحاب اليمين. اللهمّ بشّره بقولك “كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيّام الخالية”. اللـهـم إنّه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، مات وهو يشهد لك بالوحدانية ولرسولك بالشهادة فاغفر له إنك أنت الغفار. اللـهـم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله، واجمعنا معه في جنات النعيم يا رب العالمين اللـهـمّ أنزل على أهله الصبر والسلوان وارضهم بقضائك.

اللهمّ احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون ” يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم “. اللهمّ يمّن كتابه، ويسّر حسابه، وثقّل بالحسنات ميزانه، وثبّت على الصّراط أقدامه، وأسكنه في أعلى الجنّات، بجوار حبيبك ومصطفاك صلّى الله عليه وسلّم. اللهمّ أمّنه من فزع يوم القيامة ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً، ولقّنه حجّته. اللهمّ اجعله في بطن القبر مطمئنّاً، وعند قيام الأشهاد آمناً، وبجود رضوانك واثقاً، وإلى أعلى درجاتك سابقاً. اللهم اجعل عن يمينه نوراً، حتّى تبعثه آمناً مطمئنّاً في نورٍ من نورك.

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