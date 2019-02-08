تراند اليوم : فيديو مني وشيماء كامل +18 فيديو مني فاروق كامل ،، فيديو شيما ومني كامل -- فيديو خالد يوسف المسرب...

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ضج يوتيوب بحملات واسعة من النشطاء لنشر فيديو منى فاروق وشيماء الحاج خالد يوسف تحت عناوين متشابهة حملت اسماء فيديو مني فاروق وشيماء الحاج و فضيحة مني فاروق و فيديو مني فاروق كامل ، ليثير سخ واسع حول الفضائح المتكررة للمثلين السابقين، وسط تجاهلهم لمتابعيهم وجمهورهم.وظهرت الفنانة منى فاروق في فيديو وهي ترقص بدون ملابس وأثار فيديو منى فاروق جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي وحاز فيديو فضيحة منى فاروق وشيماء الحاج وهما ترقصان بدون ملابس على نسبة متابعة ومشاهدة عالية على المواقع وحمل البحث عنوان فيديو شيما فاروق بدون حذف ،ومشاهدة فيديو منى فاروق الفاضح.

شيما الحاج

البداية كانت بانتشار مقاطع إباحية على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الجنسية تظهر فيه الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج عاريتين تماما ويقمن بممارسة الشذوذ مع أحد الرجال، ونظرا لما تمثله هذة المقاطع من التحريض على الفسق والفجور وممارسة الشذوذ، تم تعقب المقاطع والتوصل للممثلتين.

منى فاروق

وبالقبض على المتهمتين ومناقشتهن اعترفتا بقيام مخرج معروف بالارتباط بهما بعلاقة غير مشروعة وقيامه بتصويرهن فى أوضاع مخلة معه، لابتزازهن وإجبارهن على ممارسة الشذوذ.

وقالت إحداهن أنها تعمل ممثلة وتعرفت على المخرج الذى حاول إغرائها بالعمل معه فى أحد الأفلام وتوطدت العلاقة وطلب منها الزواج.

وتابعت الممثلة فى اعترافاتها بأن المخرج قام بالنصب عليها، حيث أحضر لها شخص ادعى أنه "شيخ" ومعه اثنين شهود، وقام بإجراءات الزواج الشفاهية ثم "قال لي إحنا أتجوزنا" ، مشيرة الى أنه غرر بها وصورها فى أوضاع مخلة ثم مارس الجنس مع صديقتها وطلب ممارسته معهن فى وقت واحد.

فيما قالت الممثلة الثانية، "أنا اتعرفت على المخرج المشهور باعتباره أستاذ كبير فى المجال السينمائى وتوطدت العلاقة حتى طلب منى ممارسة الجنس معه وذلك بعد ان أغرانى بالعمل معه"، وفى يوم طلب منى المجئ إلى الشقة ومارس الجنس وأثناء ذلك قام بتصويرى وكان ذلك بغرض الابتزاز".

شيما الحاج

وحول كيفية تصوير المقاطع التى انتشرت، أكدت الممثلة أن المخرج طلب منها الحضور الى إحدى الشقق برفقة الممثلة الثانية وهى صديقتها وطلب منهن الرقص، ثم قام بتصويرهن بالهاتف المحمول الخاص به، وبعدها طلب ان يضاجعهن فى نفس الوقت، وممارسة الشذوذ معهن وتصوير ذلك للاحتفاظ به لنفسه.