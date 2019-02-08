تراند اليوم : فيديو كايا مشاهدة فيديو كايا مترجم FULL HD 720p شاهد أونلاين فيديو كايا مترجم

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ظهرت الفنانة هازال كايا، بفستان جذاب، وارتدت قبعة تحتوى على بعض من الأزهار البيضاء، فيما امتلأت القاعة بالزهور وسط حضور عدد كبير من الفنانين أصدقاء العروسين، من بينهم الفنان مصطفى أوسلو، والفنان إيركان صابان وهاندة يلماز، وسط فرحة عارمة لجمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وذكر بعض أصدقاء العروس أنها هى من صمتت حفل زفافها بنفسها طوال الشهور الماضية.