كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيمان البحر درويش يقدم أغنية لمصر ويداعب فاروق الفيشاوي وهشام سليم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم الفنان إيمان البحر درويش، خلال حفل افتتاح مهرجان "المركز الكاثوليكي المصري للسينما"، أغنية لمصر تحمل "يامصري"، وحرص علي مداعبة الفنان هشام سليم، والذي وصفه انه شقيقه وداعبه قائلا: "اخويا في تزوير في أوراق رسمية ولسة محدش يعرف مين ابن ميرفت أمين".

وحرص علي تحية الفنان فاروق الفيشاوي، والذي أكد أنه تعامل معه من قبل في بيرم التونسي وادي دور "سيد درويش".

مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية كل من مجدى سامى وميشيل ماهر، ويقام فى الفترة من 8 إلى 14 فبراير المقبل، وتضم لجنة التحكيم أيضا كل من النجوم صابرين وإلهام شاهين، والمخرج عادل أديب، والسيناريست محمد سليمان عبد المالك، والموسيقار هشام نزيه ومدير التصوير محمد مختار.

