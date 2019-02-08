كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد شائعات زواجه من أرملة سعيد طرابيك.. الظهور الأول لزوجة احمد بدير (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الفنان أحمد بدير، منذ قليل لمهرجان "المركز الكاثوليكي المصري للسينما" وذلك برفقة زوجته ويعتبر الظهور الأول بعد شائعات زواج احمد بدير لأرملة سعيد طرابيك. مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية كل من مجدى سامى وميشيل ماهر، ويقام فى الفترة من 8 إلى 14 فبراير المقبل، وتضم لجنة التحكيم أيضا كل من النجوم صابرين وإلهام شاهين، والمخرج عادل أديب، والسيناريست محمد سليمان عبد المالك، والموسيقار هشام نزيه ومدير التصوير محمد مختار.

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