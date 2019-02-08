نتيجة التوجيهي 2019 الأردن..الدورة الشتوية وزارة التربية والتعليم الأردنية

في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق 2/9 /2019 سوف يتم الإعلان عن نتيجة التوجيهي 2019 الأردن الدورة الشتوية وذلك طبقا لما أعلنه السيد وزير التربية والتعليم وخاصة بعد الإنتهاء من عملية تصحيح أوراق الإجابات، وكذلك رصد وجمع الدرجات وإتمام عملية المراجعة التامة لكل أوراق الإجابات، حتى يأخذ كل طالب حقه ولا يُظلم أحد.

أعلن وزير التربية والتعليم بالأردن عبر تغريده على حسابه في تويتر، أن نسبة النجاح لنتيجة التوجيهي 2019 الأردن الدورة الشتوية مرتفعة نسبياً عن الدورات السابقة، وهذا ما ينبئ عدد الناجحين بالمرحلة التوجيهية بالدورة الشتوية بالأردن عددهم كبير.

نتيجة التوجيهي 2019 الأردن الدورة الشتوية

ينتظر الآن جميع الطلبة والطالبات الذين أدوا امتحانات المرحلة الثانوية بالدورة الشتوية بالأردن بجميع فروعها الأدبي والعلمي ومن هنا تظهر نتيجة التوجيهي 2019 الأردن،ويقدر عدد الطلبة المشاركين والذي حضر الامتحانات يتجاوز (73130) طالب.

ويذكر أن وزارة التزبية والتعليم بدأت في تصحيح أوراق إجابات الدورة الشتوية لعام 2019، بعد اعتماد الإجابات النموذجية وأنها قد خصصت (87) مركز للتصحيح على مستوى المملكة، الذي استلزم لذلك ما يقرب من 16 ألف معلم ومعلمة.