الشروط وكيفية التقديم في وظائف التربية والتعليم المصرية “مسابقة 50 ألف معلم” إلكترونياً

سنتعرف من خلال تلك المقالة على شروط القبول وكيفية التقديم في وظائف التربية والتعليم ومسابقة الـ 50 ألف معلم، وسنوضح لكم كل شيء من المستندات المطلوبة، الجدير بالذكر أن تلك الوظائف هي بنظام التعاقد المؤقت، وذلك من أجل سد العجز في المعلمين في المدارس المصرية حتي نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي.

وهناك بعض المعايير للتقديم على تلك الوظائف وقد قدمت تلك المعايير إلي وزير التربية والتعليم المصري الدكتور طارق شوقي ووافق عليها، وقد قامت الوزارة بتخصيص رابط إلكتروني من اجل التقديم لوظائف التربية التعليم عبر موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، من أجل تسهيل عملية التقديم على التقديم، وسيكون عليك ملئ النموذج بالبيانات الصحيحة.

رابط التقديم لوظائف وزارة التربية والتعليم

من خلال الرابط هذا من هنــــــا، يمكنكم القديم لوظائف وزارة التربية والتعليم 50 ألف معلم، وبدأ التقديم يوم الخميس 7 فبراير، وينتهي يوم الخميس 14 فبراير.

شروط التقديم لوظائف وزارة التربية والتعليم

أن يكون حاصل المتقدم على مؤهل مناسب أو مؤهل عالي مع دبلوم تربوي.

أن لا يكون المتقدم موظف في أحد الجهات الحكومية

أن يمتاز المتقدم بالسيرة الطيبة المحمودة، ولم يتم الحكم عليه سابقاً بأحكام مخلة بالشرف والأمانة.

أجتياز المقابلات الشخصية

الاوراق المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة التربية والتعليم