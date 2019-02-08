الآن برقم الجلوس هنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة الغربية .. البحيرة .. الدقهلية .....

أستعد برقم الجلوس لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للتيرم الأول 2019 فقد أوشكت معظم المحافظات المصرية على إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي على مواقع مديريات التربية والتعليم لهذه المحافظات، ومن خلال هذا التقرير الهام الخاص بنتائج الشهادة الإعدادية الفصل الأول 2019 بعموم المحافظات المصرية، فبعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2019 بمحافظة الجيزة والقاهرة والإسكندرية وكفر الشيخ، سنعرض من خلال جدول روابط نتائج المحافظات أسهل الطرق للأستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، لذل عزيزي الطالب وعزيزيتي الطالبة أستعد برقم الجلوس لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، وذلك لمعرفة نتيجة الصف الثاثل الإعدادي لهذا العام.

نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بجميع المحافظات المصرية، وقد صرح مصد مسئول بوزارة التربية والتعليم أن بنسبة نجاح هذا العام تقترب من نسبة نجاح العام السابق، وتترواح نسبة النجاح بين 80% و85 %، كما صرح المصدر أيضا أن البنات تفوقن في النتائج هذا العام على البنين بنسبة النجاح ومجموع الدرجات كعادة السنوات السابقة.

أستعد برقم الجلوس لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة الإسكندرية أستعد برقم الجلوس لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة الإسكندرية ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية برقم الجلوس من خلال الرابط التالي: ادخل على موقع الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة التي تتبعها

ستظهر لك الصفحة بالشكل التالي

ادخل رقم الجلوس الخاص بك

اضغط على كلمة النتيجة

نتيجة المرحلة الإعدادية بمصر بجميع محافظات مصر الفصل الدراسي الأول 2019

من خلال الروابط السابقة يمكن الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية التيرم الأول هذا العام، كل ما عليكم الضغط على المحافظة التي قمت بتأدية امتحان الشهادة الإعدادية في إحدى المدارس التابعة لها.

تابعونا أعزائنا طلاب الشهادة الإعدادية على موقعنا في متابعة يومية للمحافظات التي ستعلن بها نتيجة الشهادة الإعدادية، وذلك من خلال ما يستجد من أخبار على المواقع الإلكترونية الرسمية للمحافظات أو ظهورها في المدارس بشكل مباشر.

جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019

المادة الدراسية درجة المادة مادة اللغة العربية 40 درجة مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات 30 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة الرياضيات 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 بالاسم ورقم جميع المحافظات سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة بعدما أوشكت نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 فسنتابع معكم عبر هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات المصرية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات السابقة لحظة إعلان النتيجة. جدول يوضح موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة محافظة القاهرة تيرم أول 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة الترم الأول تم إعلانها محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية الترم الأول تم إعلانها محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم الأول تم إعلانها محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم الأول تم إعلانها محافظة كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ الترم الأول تم إعلانها محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان الترم الأول تم إعلانها محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح الترم الأول تم إعلانها محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء تيرم أول تم إعلانها محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر تيرم أول تم إعلانها محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية تيرم أول تم إعلانها محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا تيرم أول

تم إعلانها محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية تيرم أول

تم إعلانها محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية تيرم أول

تم إعلانها محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية تيرم أول

تم إعلانها محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة تيرم أول

تم إعلانها محافظة سوهاج رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج تيرم أول

تم إعلانها محافظة بور سعيد رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد تيرم أول

تم إعلانها محافظة أسيوط رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط تيرم أول

تم إعلانها محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

تم إعلانها محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

تم إعلانها محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا

تم إعلانها محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم

تم إعلانها محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر

تم إعلانها محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط

تم إعلانها محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس

تم إعلانها محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء

تم إعلانها محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد

تم إعلانها المحافظات التي اعتمدت نتائج الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 محافظة مطروح بنسبة نجاح 73.3%.

محافظة جنوب سيناء بنسبة نجاح 81.7%.

محافظة الجيزة بنسبة نجاح 71.23%.

محافظة الإسكندرية بنسبة نجاح بلغت 86.1%.

محافظة كفر الشيخ بنسبة نجاح بلغت 85%.

محافظة القاهرة بنسبة نجاح بلغت 76.6%.

محافظة البحر الأحمر بنسبة نجاح 52%.

محافظة أسوان بنسبة نجاح 72%.

محافظة المنوفية بنسبة نجاح 82.11%.

انتهى طلاب المرحلة الإعدادية في جميع المحافظات من أداء امتحاناتهم، وتم الانتهاء من جميع أعمال التصحيح بالكنترولات، وكذلك انتهت أعمال رصد وتجميع الدرجات، وذلك لعرضها على السيد وزير التربية والتعليم لاعتمادها والإعلان عن أسماء الأوائل على مستوى المدارس.

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

أقرأ أيضا وتعرف على:

التعرف على نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الدقهلية .. “الشرقية توداى” .. الغربية تيرم أول “3 إعدادي” نتائج الصف الثالث الإعدادي جميع محافظات مصر

الآن برقم الجلوس والاسم للشهادة الأعدادية | معرفة نتائج الصف الثالث الإعدادي تيرم أول 2019 : نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية .. الشرقية وجميع المحافظات

برقم الجلوس معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بالغربية .. نتيجة الصف الثالث 3 الإعدادي محافظة الشرقية .. الدقهلية .. المنوفية .. البحيرة

“هنا” الاستعلام عن نتيجة الاعدادية محافظة المنوفية تيرم أول 2019 : نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في محافظة القاهرة .. المنوفية .. الدقهلية .. الشرقية .. الغربية

“محافظة بني سويف” رابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف تيرم أول 2019 مديرية التربية والتعليم لنتائج الشهادة الاعدادية جميع المحافظات

قد يهمك التعرف على ترددات جميع قنوات الأطفال “اضغط على الصورة”