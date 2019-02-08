إعرف أكثر عن مسابقة المعلمين المؤقتين 2019وكيفية التقدم لها وأهم الشروط للتقدم

إنطلقت أمس مسابقة التعيين المؤقت للمعلمين، لسد إحتياجات وزارة التربية والتعليم، من المعلمين علي مستوي الجمهورية، وحسب إحتياجات كل مديرية تعليمية وكل إدارة تعليمية علي مستوي الجمهورية، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن فتح باب تسجيل البيانات، علي الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم، حيث أن المتقدم إلي موقع الوزارة، سيحصل علي الإستمارة الإلكترونية، ويتقدم إلي المديرية التعليمية والإدارة التابع لها بالمستندات المطلوبة.

وأضاف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أنه سوف يتم تشكيل لجان، تشرف علي عملية إختيار المتقدمين للمسابقة، وتكون موزعة علي مديريات التربية والتعليم علي مستوي الجمهورية، وأن هذه اللجان تابعة للوزارة تبعية مباشرة، وذلك لضمان الشفافية التامة والحيادية في الإختيار.

أهم الشروط الخاصة للتقدم لمسابقة التعيين بالتربية والتعليم 2019

وذكر المصدر أن هناك أسس للمفاضلة، علي رأسها التقدير العام- النسبة المئويةللنجاح- المؤهل الأعلي سواء ماجستير أو دكتوراه- أقدمية التخرج- المؤهل التربوي ويعتبر هذا الشرط الأساسي، للتقدم للمسابقة بالإضافة لمحل الإقامة، حيث سيكون الإختيار للمعلم في محيط إدارته التعليمية.

ولمعرفة شروط المسابقة 2019 والتقدم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم من هنا

وذكر المصدر بوزارة التربية والتعليم، أن التعاقد لمدة ثلاثة أشهر، ينتهي بنهاية الفصل الدراسي الثاني 2019، وأن المرتب المتوقع في حدود 1000 جنيه، وإستلام العمل في بداية مارس 2019 بعد الإنتهاء من إختبارات القبول، ومن المتوقع أن تصل أعداد المقبولين 60 ألف معلم، لسد إحتياجات الوزارة، والتقدم للمسابقة مستمر لمدة أسبوع.