الآن رابط شغال: مشاهدة مباراة الهلال والباطن بث مباشر Dawri Plus الاسطورة يلا شوت الجديد كورة ستار|...

مشاهدة مباراة الهلال والباطن بث مباشر دوري بلس يلا شوت الاسطورة كورة ستار كورة أون لاين كورة لايف بث مباشر مباراة الهلال والباطن كورة لايف بدون تقطيع، يلتقي اليوم نادي الهلال مع نادي الباطن في الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين المعروف باسم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ويأمل الزعيم في الحصول على الثلاث نقاط كاملة ليتسنى له الابتعاد بالصدارة والتفرد بها خاصة وأن النصر صاحب المركز الثاني قد فاز في مباراته السابقة.

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تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والربع بتوقيت السعودية والرابعة والربع بالتوقيت العالمي، وتُذاع المباراة على KSA Sports 1 HD و Dawri Plus 1 HD، ويُعلق على المباراة حماد العنزي وعبد الله الحربي.

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مباراة الهلال والباطن بث مباشر كورة ستار كورة أون لاين كورة جول يلا شوت دوري بلس، وقد انتهت مباراة الذهاب في الدور الأول بتفوق الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على ملعب الزعيم، ويتطلع الباطن إلى هزيمة الهلال على ملعبه للخروج من دائرة الخطر إلى منطقة الدفئ حيث البقاء في الدوري.

نتيجة المباراة:

الدقيقة الحدث وصول اللاعبين لملعب اللقاء منذ قليل المباراة تبدأ بعد قليل نزول اللاعبين لأرضية الملعب استعداداً لبداية المباراة 2 ركنية للباطن ولكن خارج الملعب ضربة مرمى للهلال 14 استحواذ كامل للهلال على المباراة وضربة ركنية من الجهة اليمنى 19 الهلال يُسجل الهدف الأول بقدم كاريلو 25 الباطن يتعادل في النصف الأول من الشوط الأول بقدم اللاعب جوناثان

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وقد استبعد المدير الفني للهلال جيوفينكو من لقاء اليوم حتى يحصل على قدر كافي من اللياقة البدنية ليستطيع المشاركة في المباريات السابقة،وقد استقر اللاعب على ارتداء القميص الذي يحمل الرقم 9 مع الفريق.

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