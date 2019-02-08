دوري بلس .. مباراة الهلال والباطن اليوم الجمعة 8-2-2019 في الدوري السعودي

يحل نادي الهلال السعودي الأول لكرة القدم، ضيفاً ثقيلاً على حساب نظيرة نادي الباطن السعودي الأول لكرة القدم، وذلك في الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على ملعب نادي الباطن السعودي، حيث سوف تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية عبر قناة KSA SPORT بجودة عالية HD.

ويأمل نادي الهلال السعودي إلى رفع رصيده في صدارة الدوري السعودي الممتاز في الموسم الحالي، مع توسيع الفارق مع نظيرة نادي النصر السعودي إلى أكثر من ست نقاط، وذلك عقب مرور 19 مباراة من عمر الدوري السعودي في الموسم الحالي.

ويحتل نادي الهلال السعودي المركز الأول في الدوري السعودي برصيد 43 نقطة، بينما يحل نادي النصر السعودي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة، ويسعى الزعيم السعودي لمواصلة الانتقارات في الموسم الحالي.

كما إن الهلال يدخل نادي الهلال السعودي في مواجهة اليوم بدون مشاركة اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، والذي انضم للهلال في الفترة الماضية، حيث مازال اللاعب في مرحلة التحضير الأولية مع الفريق، بينما يدخل الزعيم بدعم كبير من الفوز الأخير أمام الفتح بأربعة أهداف لهدف في الجولة الماضي.