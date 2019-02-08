الآن Dawri plus: بث مباشر مباراة الهلال والباطن دوري بلس الاسطورة يلا شوت كورة ستار في الدوري...

بث مباشر مباراة الهلال والباطن كورة ستار يلا شوت livehd7 يلا شوت الجديد dawri plus كورة أون لاين كورة لايف كورة كول، يستضيف اليوم نادي الباطن نادي الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الجولة التاسعة عشر، ويلعب صاحب المركز الثالث عشر في الدوري اليوم للفوز فقط بينما يلعب صاحب المركز الأول للفوز أيضاً لتوسيع الفارق بينه وبين صاحب المركز الثاني في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

بث مباشر مباراة الهلال والباطن

تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت القاهرة والثامنة والربع بتوقيت السعودية والتاسعة والربع بتوقيت الإمارات، وسيتم إذاعة اللقاء عبر قناتي Sports 1 HD و Dawri Plus 1 HD على القمر الصناعي عرب سات.

مشاهدة مباراة الهلال والباطن الاسطورة

لعب الهلال مع الباطن في سبعة مباريات حقق الفوز في ستة مباريات وتعادل الفريقين في مباراة واحدة ولم يعرف الباطن طريق الفوز حتى الآن، ويبحث اليوم الباطن عن الفوز الأول له على الزعيم على ملعبه ووسط جماهيره.

نتيجة اللقاء:

وصل منذ قليل لاعبي الفريقين لملعب المباراة.

تنطلق المباراة بعد قليل

نزل لاعبي الفريقين لملعب المباراة

الدقيقة 2: ضربة ركنية للباطن ولكن تمر بسلام على مرمى الزعيم

الدقيقة 14: الزعيم يستحوذ على الكرة ومحاولات لإحراز الهدف الأول

الدقيقة 19: الهدف الأول للهلال بقدم اللاعب كاريلو بعد الاستعانة بالفار

الدقيقة 25: الباطن يتعادل بقدم لاعبه جوناثان

مباراة الهلال والباطن دوري بلس

ويستحوذ نادي الهلال على المركز الأول بفارق ثلاثة نقاط مؤقتاً عن صاحب المركز الثاني، بينما يأتي الباطن في المركز الثالث عشر في الترتيب برصيد 18 نقطة فقط، ويسعى الباطن للوصول لنقطة الأمان من خلال مباراة اليوم.

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