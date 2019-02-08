بث مباشر.. الآن رابط مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر يلا شوت حصري كورة لايف اون لاين اليوم...

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر يلا شوت حصري كورة لايف اون لاين، مع بداية يوم جديد من أيام الدوري المصري الممتاز لموسم ٢٠١٨/ ٢٠١٩ نحن على موعد مع مباراة جديدة ضمن مباريات الجولة ال ٢١ من الدوري والتي تقرر أن تكون اليوم الجمعة الموافق ٨/٢/٢٠١٩ بين فريق النادي الأهلي المصري، وفريق نادي حرس الحدود، وذلك في مباراة مؤجلة للنادي الأهلي بسبب مشاركته في العديد من البطولات الأخرى، الاسطورة بث مباشر مباراة الاهلي وحرس الحدود اونلاين.

مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر

كورة لايف مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر، وإستطاع المارد الأحمر بمساعدة شياطينه الحمر في الوصول للمركز الثالث من ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد نقاط بلغ 36 نقطة، أما فريق نادي حرس الحدود فقد حصد 24 نقطة فقط، ليكون بذلك في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وسيسعى كلا الفريقين اليوم للفوز بالمباراة والتقرب خطوة أخرى نحو لقب بطل الدوري المصري الممتاز، يلا شوت مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر.

موعد مباراة الاهلي وحرس الحدود اليوم

رابط مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر، وقد تقرر أن يكون موعد مباراة فريق نادي الأهلي ضد فريق نادي حرس الحدود اليوم الجمعة الموافق الثامن من فبراير من عام 2019، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءاً بتوقيت جمهورية مصر العربية، والسابعة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و الثامنة مساءاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات ومنافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وسيتم إقامة المباراة على ارض ستاد ملعب برج السلام في جمهورية مصر العربية، كما تقرر أن تقوم كلا من قناة نايل سبورت الرياضية ، وقناة اون سبورت الرياضية، ببث مباراة اليوم بين فريق النادي الأهلي، وفريق نادي حرس الحدود على الهواء مباشرة لجميع مشاهديها ومتابعيها من مختلف الوطن العربي، مشاهدة مباراة الاهلي ضد حرس الحدود بث مباشر.

مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود