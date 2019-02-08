تابع يلا شوت HD الجديد |مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر الأهلي وحرس الحدود Yalla Shoot...

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رابط بث مباشر مباراة الأهلي وحرس الحدود

وسوف يكون الرابط مجهزًا اليوم قبل المباراة هنا، فلا تغيبوا كثيرًا عنا، عد إلى المقالة قبل انطلاق المباراة بربع ساعة فقط للحصول عليه.

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بداية الشوط الأول

وتفوق الشياطين الحمر فى 23 مباراة تقبل فيها سابقاً مع حرس الحدود وتفوق الحرس فى 3 مباريات بركلات الترجيح، اما التعادل فقد كان بينهم في 4 مواجهات سابقة.

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