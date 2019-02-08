دنيا سمير غانم تبدأ تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد.. غدا

تبدأ الفنانة دنيا سمير غانم، غدا السبت، تصوير أول مشاهدها فى مسلسلها الرمضانى الجديد.

ويشارك فى بطولته شيماء سيف، محمد سلام وإسلام إبراهيم ومحمد أوتاكا، والمقرر أن يخرجه خالد الحلفاوى وهو من إنتاج هشام جمال.

وهذا العام تتعاون دنيا سمير غانم مع 3 مؤلفين حيث تدور أحداث المسلسل حول 3 قصص مختلفة وكل قصة عبارة 10 حلقات، وتتعاون دنيا مع المؤلف أيمن وتار وشريف نجيب.

وتعود دنيا سمير غانم إلى الدراما الرمضانية فى 2019 بعد أن غابت العام الماضى، حيث قدمت 3 مسلسلات متتالية من بطولتها بدأتها بـ"لهفة" إخراج معتز التونى عام 2015، و"نيللى وشريهان" إخراج أحمد الجندى عام 2016، و"فى ال لا لا لاند" عام 2017، وقررت العودة مرة أخرى للمنافسات فى رمضان المقبل.