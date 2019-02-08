شاهد.. شمس الكويتية تستفز جمهورها بملابس مكشوفة









نشرت المطربة الكويتية شمس مقطع فيديو مثير لها، ظهرت فيه ترقص بفستان قصير في حفل زفاف، أعادت شمس استفزاز جمهورها بصورة جديدة.

ونشرت الفنانة شمس صورة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، ظهرت فيها ترتدي ملابس تكشف عن كتفها، وعلقت عليها: «قد أفلح من قال طز للجميع ثم واصل في حياته وحقق أهدافه».

شمس أو كما تعرف بلقب شمس الكويتية، هي فنانة كويتية اسمها الكامل شمس بندر نايف الأسلمي، ولدت يوم 28 أبريل 1980، هي مغنية كويتية سعودية الأصل.

بدأت مشوارها الغنائي بتكوين فرقة شعبية بنهاية تسعنيات القرن العشرين، بينما كانت بدايتها الفعلية عندما قامت بتوقيع عقد مع «شركة رناد للصوتيات»، التي تولت إصدار أول ألبوم غنائي خاص بها بعنوان «حبيب الورد» في عام 2001.