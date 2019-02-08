الحجاب طاردها وحادث أنهى حياتها الفنية.. معلومات عن ناهد يسري "سيدة الأقمار السوداء"

كتب - بهاء حجازي - مصراوي:

حلت بالأمس، 6 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة المصرية ناهد يسري، بطلة الفيلم المثير للجدل "سيدة الأقمار السوداء".

ولدت ناهد يسري في القاهرة في 6 فبراير عام 1947، لأسرة عمل بعض أفرادها في الفن، اسمها الحقيقي ناهد شكري، حصلت ناهد يسرى على شهرة واسعة بسبب فيلم " سيدة الأقمار السوداء " إلا أنها عادت وأختفت مرة أخرى.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن ناهد يسري "سيدة الأقمار السوداء":





- ناهد يسري هي شقيقة المؤلفة والممثلة سامية شكري، والتي نشرت مجموعة من الروايات فى حلقات مسلسلة بالمجلات اللبنانية، ومن أفلامها "الخائنة، العبيط، صغيرة على الحب، غراميات مجنون).





- بدأت ناهد يسري مشوارها الفني في مصر ببعض الأدوار الصغيرة في أفلام مثل: "شاطئ المرح" مع حسن يوسف ونجاة الصغيرة، وفيلم "المساجين الثلاثة" مع رشدي أباظة وشمس البارودي.





- انتقلت ناهد يسري إلى بيروت في عام 1970، مع بداية نهضة السينما اللبنانية وهجرة الفنانين المصريين إلى لبنان، وتألقت في السينما اللبنانية في أدوار اﻹغراء.





- في عام 1974 تعرضت إلى حادث مروع أدى إلى وفاة صديق مرافق لها وإلى تشوه بسيط في وجهها، وقررت اعتزال الفن بعد الحادث.





- غابت ناهد يسري بعد الحادث عن الساحة لأكثر من عشر سنوات، وعادت في منتصف الثمانينيات بأفلام من إنتاجها، وبالتحديد بالفيلم التلفزيوني "الشيطان يسكن بيتنا".





- كان آخر أعمالها الفنية فيلم " اختفاء زوجة" من تأليف وإخراج ياسين إسماعيل ياسين، وهو مُقتبس من الفيلم الأمريكي Vanishing Act 1986 بطولة آليوت جولد وماركوت كيدر





- وعلى الرغم من اهتمامها بالسينما إلا أن لها أعمالًا أخرى نالت شهرة في التلفزيون منها مسلسلات: "غاب نصف القمر" و "روز اليوسف" و "اليتيم".





- واعتزلت التمثيل مرة أخرى في عام 1990، مع شائعات بارتدائها الحجاب وتبرأها من تاريخها الفني، في الفترة التي انتشرت فيها ظاهرة حجاب الفنانات.





- وخرجت ناهد يسري ونفت كل تلك الشائعات أثناء تكريمها في الكويت في العام 2010 عن مجمل مسيرتها الفنية.