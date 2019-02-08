مرفق رابط التسجيل: شروط التقديم لوظيفة معلم في الوادي الجديد

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة الوادي الجديد، يوم الجمعة، فتح باب التسجيل لوظائف التعليم في البلاد عن العام الدراسي 2018-2019.

وأكدت المديرية حاجتها لسد العجز عن طريق التشغيل المؤقت، حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني، مشيرةً إلى أنه يمكن للمعنيين التقدم للوظيفة حاليا.

وقال وكيل الوزارة ف الوادي الجديد ابراهيم التداوي، إن تقدم المستندات الورقية المشار إليها وصورة استمارة التقدم الالكترونية للإدارة التعليمية بمراكز المحافظة الخمسه، في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الإعلان.

وذكر أنه سيتم تحديد موعد المقابلة الشخصية والاختبارات بعد انتهاء الإعلان على الرابط الإلكتروني .

رابط التسجيل

وجاء شروط و مواصفات التقديم للوظيفة كالأتى: