تفاصيل شنق الطفل السوري في "ابل السقي"

كشفت مصادر إعلامية لبنانية، يوم الجمعة، عن تفاصيل حادثة العثور على طفل سوري، مشنوقا في خيمة في مخيم مرج الخوخ للنازحين السوريين في ابل السقي اللبنانية.

وقالت المصادر إنه تم العثور على الطفل (م.ح) يبلغ من العمر (12 عاما) مشنوقا بواسطة حبل معلق في خيمة في مخيم مرج الخوخ للنازحين السوريين في ابل السقي.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه جرى نقل الطفل السوري الى مستشفى مرجعيون الحكومي ولكنه ما لبث ان فارق الحياة هناك. وفق الوكالة الوطنية للاعلام.

يشار إلى أن مخيم مرج الخوخ في ابل السقي يعيش فيه العشرات من السوريين الذين نزحوا من بلادهم خلال السنوات الماضية، بسبب الأحداث والصراع الدائر هناك.