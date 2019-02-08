نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الترم الأول بالاسم و رقم الجلوس

ظهرت اليوم الخميس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسى الاول، حيث اعتمد النتيجة منذ ساعات قليلة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، و قد بلغت نسبة نجاح الطلاب هذا العام فى المدارس الرسمية 80.01 % ،و تقدم لآداء الإمتحان هذا الترم 119225 طالب وطالبة، بينما قد حضر منهم 118869 و قد نجح منهم 95111 موزعين على 664 لجنة إمتحانية في 20 إدارة تعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الترم الأول

بعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادى الشهادة الاعدادية الترم الأول فى جميع قطاعات محافظة الشرقية، سيبحث الكثير منهم عن النتيجة، لمعرفة درجاتهم، و للتعرف على نتيجة الشهادة الاعدادية فى الشرقية برقم الجلوس اضغط هنا و يمكن ترك رقم الجلوس فى التعليقات للحصول على النتيجة.

و يمكن الحصول على النتيجة أيضا من خلال موقع الشرقية توداي و الذى يمكن دخوله من هذا الرابط.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الاول عبر هذا الرابط برقم الجلوس