سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر الجمعة 8/2/2019 وجميع البنوك الآن | متابعة مستمر لآخر...

نرصد لكم من خلال السطور المقبلة، كافة أسعار الدولار اليوم الجمعة 8 فبراير 2019، وذلك في كافة أرجاء البنوك الحكومية والخاصة، ونرصد لكم السعر في السوق الموازي، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة عبر التحديثات العاجلة، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونرصد السعر بالسوق الموازي، ونحن معكم بالمتابعة المستمرة حول آخر تطورات سعر الدولار اليوم2

نتابع من خلال التقرير التالي، كافة الأسعار الخاصة بالدولار اليوم في مصر، وذلك عبر نقل تحديثات عامة، وجداول نقوم بتحديثها بشكل يومي مستمر، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم، من أجل معرفة السعر الأعلى للشراء والسعر الأقل للبيع، ونستمر بالتغطية الإخبارية حول سعر الدولار في مصر، ومتابعة مستمر بالجدول، يمكنكم الرجوع للمقال من وقت للثاني لمتابعة السعر بالتحديث الأخير

استقر السعر في السوق الموازي اليوم الجمعة 08-02-2019، وحركة البيع والشراء هادئة نسبيًا، ويتراوح سعر الدولار في السوق السوداء عند 17.90 جنيه، علمًا بأن السوق الموازي يختلف من مكان لآخر ومن تاجر لتاجر آخر، ونحن ننقل متوسط الأسعار الخاصة بالسوق الموازي الذي يحاول منافسة البنوك، وسط هدوء عمليات البيع والشراء بشكل ملحوظ.

سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة 08 فبراير 2019

وتتفاوت الأسعار في البنوك بشكل طفيف، ويتحدد السعر بالبنوك وفقًا لأسعار البنك المركزي، وقد تغيرت الأسعار منذ قرار تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه الماضي، ولعل أبرز الأسعار الآن هي في الجدول التالي الذي نقوم بتحديثه باستمرار.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.60 البنك العقاري المصري العربي أقل سعر للبيع: 17.65 بنك عودة البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك العقاري المصري العربي 17.60 17.65 يومين بنك التعمير والإسكان 17.59 17.69 3 أيام بنك مصر إيران التنمية 17.58 17.68 يومين البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.58 17.68 17 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 17.57 17.67 يومين بنك البركة 17.57 17.67 3 ساعات البنك المصرى الخليجى 17.57 17.67 16 ساعة مصرف أبوظبى الإسلامى 17.57 17.67 11 ساعة كريدى أجريكول 17.57 17.67 15 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 17.56 17.66 3 أيام البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.56 17.66 18 ساعة بنك المشرق 17.56 17.66 يومين بنك بلوم 17.55 17.65 يومين البنك الأهلى اليونانى 17.55 17.65 3 أيام البنك الزراعى المصرى 17.55 17.65 3 أيام بنك التنمية الصناعية 17.55 17.65 3 أيام المصرف العربى الدولى 17.55 17.65 يومين بنك الإستثمار العربي AIB 17.55 17.65 3 أيام المصرف المتحد 17.55 17.65 3 أيام البنك الأهلي المصري 17.55 17.65 3 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.55 17.65 يومين بنك الإسكندرية 17.55 17.65 يومين بنك عودة 17.55 17.65 18 ساعة بنك قناة السويس 17.55 17.65 23 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 17.55 17.65 3 أيام بنك مصر 17.55 17.65 3 أيام اتش اس بى سى HSBC 17.55 17.65 3 أيام البنك المركزى المصرى 17.55 17.68 17 ساعة

أخبار سعر الدولار اليوم الجمعة 08/02/2019

ارتفع سعر الدولار الجمركي وأصبح قريب من أسعار الدولار في البنوك، ومع ذلك استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

يشهد الدولار استقرارًا نسبيًا وفقًا لهدوء عملية البيع والشراء

زادت التدفقات النقدية بقيمة 54 مليار دولار بسبب دعم العائدات الاستثنائية

سجل الجهاز المصرفي المصري فائض ميزانية يقدر ب3.8 مليار دولار في العام الماضي.

أعلن البنك المركزي طرحه لأذون الخزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه، وأن قيمة الطرح الأول لتلك الأذون بلغ 7.7 مليار جنيه، وذلك لأجل 91 يومًا، وأعلن أنه يتم طرح أذون بمبلغ 8 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، ونحن معكم بكل جديد

أشاد صندوق النقد الدولي بالدور الذي تقوم به الحكومة بقيادة المهندس شريف إسماعيل، وذلك بعد تطبيق المقترحات التي طلبها البنك الدولي من تنفيذ بعض الإصلاحات في مصر، وأشار صندوق النقد بأنه مصر تغلبت بشكل جيد على معدل التضخم.

يلجأ المستوردين وكبار التجار بمصر، إلى توفير الاحتياجات الخاصة بهم من العملة الخضراء، وذلك بشتى الطرق، حتى ولو كانت من السوق الموازي، وذلك من أجل إتمام العمليات التجارية الخاصة بهم، مما قد يزيد فرصة السوق الموازي في العمل في حالة وجود عوائق في بيع البنوك للدولار.

قام بنك ناصر الاجتماعي بضخ مبلغ 5 مليون جنيه، وذلك كمساهمة منه في عملية التمويل العقاري، وذلك لصالح الشركة المصري للتمويل العقاري، وأعلن نائب رئيس البنك أن تلك النسبة تمثل 1.5% من حصة البنك الحالية، ومن رأس المال الخاص به، وأنه تلك النسبة لن تمس حقوق العملاء بهذا البنك.

أعلن محافظ البنك المركزي السيد طارق عامر، أن قرار تحرير سعر الصرف الذي تم اتخاذه في عام 2016 هو قرار صائب، وقام بجلب العديد من الاستثمارات في مصر، وقد بلغت تلك الاستثمارات 90 مليار دولار، وذلك في عدة صور، منها الاستثمار الأجنبي، وتحويل النقود، وأن قرار تحرير سعر الصرف قد غير وجهة نظر العالم تجاه الاقتصاد المصري.

تحديثات سعر الدولار يوم الجمعة 08-02-2019

نتابع السعر في السوق الموازي