نتيجة اولى ثانوي| إعلان نتيجة منتصف العام 2019 للصف الأول الثانوي بجميع المحافظات بالاسم اليوم

أعلن مصدر رسمي في وزارة التربية والتعليم عن موعد الإعلان عن”نتيجة اولى ثانوي” نتيجة منتصف العام للعام الدراسي 2018-2019، والتي يتم نشرها على المواقع الإلكترونية جميعها لمديريات التربية والتعليم، في كل محافظة، على أن يقوم الطالب بالاستعلام من خلال قوائم الأسماء التي يتم تعليقها بالمدارس.

ويذكر أن امتحانات الأول الثانوي هذا العام كانت بنظام تجريبي، الثانوية التراكمية، على أن يتم تكرار هذا الامتحان في مارس 2019، ويتم احتساب نتائج الامتحانين ليتم إضافتهم على نتائج شهري مايو ويونيه، بنظام النجاح والرسوب، مما جعل التركيز عليها عاليا للتعرف عليها ومعرفة نتائجها، وقد انتهت جميع الامتحانات في سلام ولم تكن شكاوى تذكر من صعوبات، أو غش جماعي.

نتيجة اولى ثانوي

نتيجة اولى ثانوي

تم الانتهاء من إرسال نتائج الصف الأول الثانوي لجميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، هذا ما أعلن عنه المصدر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتم إرسال نتائج الطلاب، بعد مراجعتها، على الإيميل السري لوزارة التربية والتعليم في الأيام الماضية، على أن يتم إرسالها جميعها الجمعة، 8 فبراير 2019، وعلى الطالب الاستعلام عن نتيجة منتصف العام للثانوية التراكمية الجديدة من المدارس التابع لها الطالب والتعرف على النتيجة برقم الجلوس من قوائم الناجحين..