سعر جرام الذهب اليوم في مصر عالميًا الجمعة 8/2/2019 بالمحلات الآن Gold Price أسعار الذهب عيار 21|...

من حين لآخر، نرصد ونتابع معكم تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة 08-02-2019، وذلك في كافة الأنحاء المتنوعة في محلات مصر المختلفة، ونرصد لكم سعر عيار 21 وعيار 24 وكافة الأعيرة المختلفة، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة عبر نقل التحديثات الهامة، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة من وقت للثاني، ونقوم بنقل الأخبار الهامة التي تخصك، تابع المقال وضعه في المفضلة الآن ونحن معكم بكل جديد2

من وقت للثاني، نرصد ونتابع معكم كافة الأخبار المتنوعة التي تخص سعر الذهب اليوم في مصر، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة من خلال التحديثات العامة، ونتابع سعر الذهب عيار 21 وعيار 24 وكافة الأعيرة، ويمكنكم حفظ المقال في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، يمكنكم الرجوع للمقال بشكل يومي ونحن بالتحديث اللازم، ونتابع التعليقات ونقوم بالرد عليها بشكل مستمر.

الجدير بالذكر أن سعر الذهب اليوم الجمعة 08 فبراير في مصر يرتبط ارتباط وثيق بسعر الدولار، حيث يتم استيراد الأوقية بالعملة الخضراء، ويتغير سعر الأصفر النفيس بسعر الدولار من وقت للثاني، ونعلم أن سعر الدولار تغير منذ تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه في الفترة الأخيرة، وقد ارتفع سعر الدولار بصفة ملحوظة في البنوك، مما أثر على سعر المعدن الأصفر بصفة ملحوظة.

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سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 08 قبراير 2019

سعر الذهب يشهد استقرار مستمر

العيار السعر عيار 24 740.89 جنيه عيار 22 679.40 جنيه عيار 21 648.28 جنيه عيار 18 555.67 جنيه عيار 14 431.94 جنيه عيار 10 308.95 جنيه

سعر جرام الذهب بالدولار الجمعة 08/02/2019

العيار السعر بالدولار جرام الذهب عيار 24 42.10 دولار جرام الذهب عيار 22 38.60 دولار جرام الذهب عيار 21 36.84 دولار جرام الذهب عيار 18 31.57 دولار جرام الذهب عيار 14 24.54 دولار جرام الذهب عيار 10 17.56 دولار