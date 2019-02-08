سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنك الأهلي المصري|متابعة أسعار العملات العربية والأجنبية

متابعة يومية وتحليل للاتجاه الذي تتخذه العملات بالبنك الأهلي، على المدى المتوسط والقصير وعلى المدى الطويل، وتأثر العملات بالبنك بالعدد من العوامل الداخلية والخارجية، مع عرض آخر جدول لأسعار العملات بالبنك محدثا بشكل يومي، تابعوا معنا سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية بالبنك الأهلي المصري.

ويعتبر البنك الأهلي من أكثر البنوك استقرارا في أسعار العملات، وخاصة سعر الدولار، من بين البنوك العاملة بالسوق المصري، وهذا بسبب الاحتياطي النقدي الكبير للبنك، وذلك بعد قرار تحرير صرف الجنيه في مقابل العملات، ومع ارتفاع احتياطيات البنك من العملة الخضراء وباقي العملات اصبح سعر صرف العملات فيه من الأكثر استقرارا.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وأسعار العملات

تحديث الخميس 7 يناير 2019

لمتابعة أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي المصري عبر صفحة فيس بوك البنك الأهلي.

ويفضل المستثمرين الاستثمار في البنك الأهلي المصري بسبب انخفاض سعر الفائدة بالبنك، الفائدة على القروض مما يتيح مناخا أفضل للاستثمار وثقة في السوق المصري، وقد قام بالفترة الأخيرة بتخفيض لسعر الفائدة على حسابات التوفير، وذلك بعد ارتفاع الفائدة في العامين الماضيين، والتي بلغت 20%، لتشجيع الادخار وتخفيض التضخم، وقام الأهلي المصري فيما بعد، في فبراير 2018، بتخفيض سعر الفائدة بنحو 0.5% على جميع حسابات التوفير، حيث أصبحت على الحساب العادي ما بين 10.60% و11.25%.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.60 البنك العقاري المصري العربي أقل سعر للبيع: 17.65 بنك الإسكندرية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك العقاري المصري العربي 17.60 17.65 يومين بنك التعمير والإسكان 17.59 17.69 3 أيام بنك مصر إيران التنمية 17.58 17.68 يومين البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.58 17.68 15 ساعة كريدى أجريكول 17.57 17.67 14 ساعة البنك المصرى الخليجى 17.57 17.67 14 ساعة مصرف أبوظبى الإسلامى 17.57 17.67 9 ساعات بنك الكويت الوطني NBK 17.57 17.67 يومين بنك البركة 17.57 17.67 58 دقيقة بنك المشرق 17.56 17.66 يومين البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.56 17.66 16 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 17.56 17.66 3 أيام بنك قناة السويس 17.55 17.65 21 ساعة بنك عودة 17.55 17.65 16 ساعة المصرف العربى الدولى 17.55 17.65 يومين بنك الإستثمار العربي AIB 17.55 17.65 3 أيام البنك العربي الأفريقي الدولى 17.55 17.65 3 أيام بنك التنمية الصناعية 17.55 17.65 3 أيام البنك الأهلى اليونانى 17.55 17.65 3 أيام البنك الزراعى المصرى 17.55 17.65 3 أيام البنك الأهلي المصري 17.55 17.65 3 أيام بنك مصر 17.55 17.65 3 أيام بنك الإسكندرية 17.55 17.65 يومين بنك بلوم 17.55 17.65 يومين المصرف المتحد 17.55 17.65 3 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.55 17.65 يومين اتش اس بى سى HSBC 17.55 17.65 3 أيام البنك المركزى المصرى 17.55 17.68 15 ساعة

أسعار العملات اليوم بالبنك الأهلي المصري

يعتمد سعر الدولار بالبنك الأهلي وجميع البنوك على قانون العرض والطلب والاحتياطات النقدية لدى البنوك، والأخبار الاقتصادي والسياسية الهامة، بينما يرتبط سعر اليورو والجنيه الاسترليني بالأسعار العالمية للعملات، وذلك بعد فكهما الارتباط بالسوق المصري وارتباطهما بالبورصات العالمية للعملات.

يرتبط سعر اليورو بالبنوك المصرية،والسوق المصري، بالسعر العالمي للعملة الأوروبية، اليورو، ببورصات العملات العالمية، وذلك بعد أن قام بفك ارتباطه بالجنيه المصري في 2011، ويستمر سعره بالتذبذب بالسوق المصري نظرا لتذبذبات عنيفة عليه بالبورصات الأوروبية.

يرتبط سعر الريال السعودي في السوق المصري بقانون العرض والطلب وخاصة في مواسم الحجز للحج والعمرة، وقد استمر مستقرا على متوسطاته السعرية نفسها لما يقترب من العام، بسبب استقرار سوق صرف العملات بالسوق المصري.

يتوقف العمل بالبنك الأهلي المصري في يومي الجمعة والسبت، العطلة الأسبوعية للبنك، على أن يستأنف العمل من جديد صباح الأحد.