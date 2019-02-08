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الآن.. نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الترم الأول في مختلف محافظات الجمهورية بالاسم ورقم الجلوس.....

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نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الترم الأول في مختلف محافظات الجمهورية بالاسم ورقم الجلوس، نرصد لكم نتيجة المرحلة الإبتدائية 2019 الفصل الدراسي الأول بجميع المحافظات وخاصة نتيجة الصف السادس الإبتدائي  نصف  العام لأنها تتصدر محرك البحث العالمى  “جوجل”  في دولة مصر هذه الأيام،  فيبحث كل أولياء الأمور على نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الترم الأول  برقم الجلوس من وقت انتهاء الامتحانات ومتابعة أخبار وزارة التربية والتعليم عن نتائج المرحلة الإبتدائية ونسب النجاح في كل محافظة، وسوف تعلن نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الترم الأول على  بوابة مديريات التربية والتعليم التابعة لكل محافظة على حدا، ويجري الآن عمليات التصحيح والمراجعة النهائية تمهيدًا لإعلان النتيجة في موعدها المحدد.

موعد نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الترم الأول

أفادت مصادر في وزارة التربية والتعليم أن موعد نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019  الترم الأول في مختلف محافظات مصر يكون خلال الأيام القليلة المقبلة حيث انتهى الطلاب  من أداء امتحاناتهم وتم تصحيح نسبة كبيرة من أوراق الإجابات في مختلف مديريات التربية والتعليم، وترتفع نسب النجاح في المواد التى تم تصحيحها نظرًا لسهولة الامتحانات ومرور العملية الامتحانية بهدوء واستقرار دون شكاوى ولم يتبقي سوي رصد الدرجات خلال الأيام القليلة الباقية علي إعلانها رسميًا بالاسم ورقم جلوس الطالب.

نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019  الترم الأول مديريات التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019  الترم الأول مديريات التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019  الترم الأول مديريات التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019  الترم الأول مديريات التربية والتعليم

يمكنكم تسجيل الدخول برقم الجلوس في رابط كل محافظة  للحصول على نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الترم الأول في جميع محافظات مصر من خلال الروابط الآتية:

  1. محافظة القاهرة: http://www.cairogovresults.com
  2. محافظة الإسكندرية:  http://52.164.240.34/primary17
  3. محافظة جنوب سيناء: http://www.southsinai.gov.eg/Default-old.aspx
  4. محافظة الجيزة: http://giza.moe.gov.eg/ar/Pages/default.aspx 
  5. محافظة القليوبية: http://qalubiaedu.org
  6. محافظة كفر الشيخ: http://www.kfs-cont
  7. محافظة المنيا: http://minya.moe.gov.eg
  8. محافظة الشرقية: http://www.sharkia.gov.eg/natiga_p.aspx
  9. محافظة الدقهلية: http://www.dakahliya.gov.eg/SitePages/CitizensHomePage.aspx
  10. محافظة الأقصر: http://luxoredu.com/frist/index.php
  11. محافظة المنوفية: http://natega.youm7.com/mnofeyaebtedaey.asp
  12. محافظة سوهاج: http://www.sohag.gov.eg
  13. محافظة الغربية: http://portal.algharbiaedu.gov.eg
  14. محافظة شمال سيناء: http://nnsinaiedu.org
  15. محافظة أسيوط: http://assiutt.wixsite.com/education
  16. محافظة البحيرة: http://www.behira.org/
  17. محافظة الفيوم: http://www.fayoum.gov.eg/default.aspx
  18. محافظة الإسماعيلية: http://ismailia.moe.gov.eg/ar/Pages/default.aspx
  19. محافظة السويس: http://suez.moe.gov.eg/ar/Pages/default.aspx
  20. محافظة بني سويف: http://benisuef.moe.gov.eg/ar/Pages/default.aspx
  21. محافظة الوادي الجديد: http://www.newvalley.gov.eg/Default.aspx
  22. محافظة البحر الأحمر: http://redsea.moe.gov.eg/ar
  23. محافظة قنا: http://www.qena.gov.eg/
  24. محافظة دمياط: http://www.domyat.gov.eg
  25. محافظة مطروح: http://matruh.moe.gov.eg/a
  26. محافظة أسوان: http://aswan.moe.gov.eg/a
  27. محافظة بورسعيد: http://portsaid.moe.gov.eg/ar

 

  • روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول في جميع محافظات الجمهورية

 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 جميع محافظات مصر

وفى حال عدم تمكن الطلاب وأولياء الأمور من الحصول على نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الترم الأول في مختلف محافظات الجمهورية بالاسم ورقم الجلوس من خلال الروابط السابق ذكرها، عليهم ترك تعليق برقم الجلوس والاسم والمحافظة وسوف  نرسل له نتيجته في أسرع وقت وبيان درجاته.

تحديث: مازالت أعمال الرصد وتجميع درجات الطلاب بكشوف الناجحين مستمرة حتى هذه اللحظة، عقب الانتهاء من عملية الرصد سوف يتم اعتمادها بمدريات التربية والتعليم في كل محافظة وتنشر مباشرة.

 

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