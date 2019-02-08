الآن.. نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الترم الأول في مختلف محافظات الجمهورية بالاسم ورقم الجلوس.....

نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الترم الأول في مختلف محافظات الجمهورية بالاسم ورقم الجلوس، نرصد لكم نتيجة المرحلة الإبتدائية 2019 الفصل الدراسي الأول بجميع المحافظات وخاصة نتيجة الصف السادس الإبتدائي نصف العام لأنها تتصدر محرك البحث العالمى “جوجل” في دولة مصر هذه الأيام، فيبحث كل أولياء الأمور على نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الترم الأول برقم الجلوس من وقت انتهاء الامتحانات ومتابعة أخبار وزارة التربية والتعليم عن نتائج المرحلة الإبتدائية ونسب النجاح في كل محافظة، وسوف تعلن نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الترم الأول على بوابة مديريات التربية والتعليم التابعة لكل محافظة على حدا، ويجري الآن عمليات التصحيح والمراجعة النهائية تمهيدًا لإعلان النتيجة في موعدها المحدد.

موعد نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الترم الأول

أفادت مصادر في وزارة التربية والتعليم أن موعد نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الترم الأول في مختلف محافظات مصر يكون خلال الأيام القليلة المقبلة حيث انتهى الطلاب من أداء امتحاناتهم وتم تصحيح نسبة كبيرة من أوراق الإجابات في مختلف مديريات التربية والتعليم، وترتفع نسب النجاح في المواد التى تم تصحيحها نظرًا لسهولة الامتحانات ومرور العملية الامتحانية بهدوء واستقرار دون شكاوى ولم يتبقي سوي رصد الدرجات خلال الأيام القليلة الباقية علي إعلانها رسميًا بالاسم ورقم جلوس الطالب.

نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الترم الأول مديريات التربية والتعليم

يمكنكم تسجيل الدخول برقم الجلوس في رابط كل محافظة للحصول على نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الترم الأول في جميع محافظات مصر من خلال الروابط الآتية:

محافظة القاهرة: http://www.cairogovresults.com محافظة الإسكندرية: http://52.164.240.34/primary17 محافظة جنوب سيناء: http://www.southsinai.gov.eg/Default-old.aspx محافظة الجيزة: http://giza.moe.gov.eg/ar/Pages/default.aspx محافظة القليوبية: http://qalubiaedu.org محافظة كفر الشيخ: http://www.kfs-cont محافظة المنيا: http://minya.moe.gov.eg محافظة الشرقية: http://www.sharkia.gov.eg/natiga_p.aspx محافظة الدقهلية: http://www.dakahliya.gov.eg/SitePages/CitizensHomePage.aspx محافظة الأقصر: http://luxoredu.com/frist/index.php محافظة المنوفية: http://natega.youm7.com/mnofeyaebtedaey.asp محافظة سوهاج: http://www.sohag.gov.eg محافظة الغربية: http://portal.algharbiaedu.gov.eg محافظة شمال سيناء: http://nnsinaiedu.org محافظة أسيوط: http://assiutt.wixsite.com/education محافظة البحيرة: http://www.behira.org/ محافظة الفيوم: http://www.fayoum.gov.eg/default.aspx محافظة الإسماعيلية: http://ismailia.moe.gov.eg/ar/Pages/default.aspx محافظة السويس: http://suez.moe.gov.eg/ar/Pages/default.aspx محافظة بني سويف: http://benisuef.moe.gov.eg/ar/Pages/default.aspx محافظة الوادي الجديد: http://www.newvalley.gov.eg/Default.aspx محافظة البحر الأحمر: http://redsea.moe.gov.eg/ar محافظة قنا: http://www.qena.gov.eg/ محافظة دمياط: http://www.domyat.gov.eg محافظة مطروح: http://matruh.moe.gov.eg/a محافظة أسوان: http://aswan.moe.gov.eg/a محافظة بورسعيد: http://portsaid.moe.gov.eg/ar

نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الترم الأول مديريات التربية والتعليم

روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول في جميع محافظات الجمهورية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 جميع محافظات مصر

وفى حال عدم تمكن الطلاب وأولياء الأمور من الحصول على نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الترم الأول في مختلف محافظات الجمهورية بالاسم ورقم الجلوس من خلال الروابط السابق ذكرها، عليهم ترك تعليق برقم الجلوس والاسم والمحافظة وسوف نرسل له نتيجته في أسرع وقت وبيان درجاته.

تحديث: مازالت أعمال الرصد وتجميع درجات الطلاب بكشوف الناجحين مستمرة حتى هذه اللحظة، عقب الانتهاء من عملية الرصد سوف يتم اعتمادها بمدريات التربية والتعليم في كل محافظة وتنشر مباشرة.