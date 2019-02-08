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روابط نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 بعد ظهورها .. نتيجة 6 ابتدائي الترم الأول 2019 شمال سيناء برقم...

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نتيجة الصف السادس الإبتدائي الترم الأول 2019 شمال سيناء  برقم  الجلوس  نترقب موعد إعلانها على مديرية شمال سيناء التعليمية، وحاليًا تستعد لإعلان نتيجة الصف السادس الإبتدائي الترم الأول 2019 محافظة شمال في مختلف المدارس رغم سوء الأحوال والإضطرابات الأمنية في سيناء، ومن أجل التيسير على الطلاب نقدم رابط نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 الترم الأول  شمال سيناء برقم الجلوس في هذا المقال.

 نتيجة الصف السادس الإبتدائي الترم الأول 2019

أعلن وزير التعليم الدكتور طارق شوقي إلغاء الشهادة الإبتدائية وأن تكون نتيجة الصف السادس الإبتدائي الترم الأول 2019 محافظة  شمال سيناء مجرد نتيجة سنة دراسية نقل مثل مختلف الصفوف الدراسية الأخري ، ولكن مازال أولياء الأمور والمعلمين يعطونها اهتمام كبير ويرونها حتى وقتنا هذا أنها نتيجة  شهادة وخاصة أن التلاميذ بعدها  يدخلون مرحلة تعليمية جديدة وهي الإعدادية وبالتالي تشكل أساس في مسيرتهم التعليمية، وقد أوضحت مصادر بالوزارة على مدى حرصهم على سير الامتحانات في سلامة وآمان، معربين أن جميع الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط  بكافة المواد الدراسية ولا تخرج عن الكتاب المدرسي.

 

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رابط نتيجة الصف السادس الإبتدائي 2019 محافظة شمال سيناء

يستطيع جميع أولياء الأمور والطلاب في مختلف مدارس محافظة  شمال سيناء تسجيل الدخول على رابط  نتيجة لصف السادس الإبتدائي الترم الأول 2019  من هنا للاستعلام عن النتيجة والحصول عليها فور ظهورها، مع أطيب التمنيات لجميع الطلاب بالنجاح والتفوق.

أقتربت لجان الرصد وجمع الدرجات من الانتهاء بعد التصحيح ومن المنتظر أن يتم الاعلان رسميا عن النتيجة عقب اعتمادها من مدريات التعليم بالمحافظات.

 

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