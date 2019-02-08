لينكات نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الترم الأول .. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 الأقصر عبر...

رابط نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الترم الأول الأقصر يرغب الحصول عليها عددًا كبيرًا من أبناء المحافظة، ويبحث أولياء الأمور في كل حدب وصوب على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 فلا يوجد بيت مصر ليس فيه طفل في المرحلة الإبتدائية، وبالتالي يبحثون باستمرار عن موعد نتيجة المرحلة الإبتدائية 2019 الفصل الدراسي الأول في مختلف المدارس محافظة الأقصر، وفي هذا الإطار وفرت وزارة التربية والتعليم بوابة إلكترونية تدعى مديرية الأقصر التعليمية من أجل إعلان نتيجة المرحلة الإبتدائية عليها لجميع السنوات الدراسية للمرحلة، وقد انتهت الامتحانات وأوشكت عمليات رصد الدرجات والمراجعة لأوراق الإجابات على الإنتهاء، يبحث الأمهات عن رابط نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الترم الأول في الأقصر ومتابعة كافة الأخبار المتعلقة بالامتحانات وموعد ظهور نتيجة المرحلة الإبتدائية 2019 الفصل الدراسي محافظة الأقصر وهو مانرصده في هذا الموضوع.

نتيجة المرحلة الإبتدائية 2019 الأقصر

حددت وزارة التربية والتعليم موعد إعلان نتيجة المرحلة الإبتدائية 2019 الترم الأول الأقصر عقب نهاية الامتحانات بأسبوع على بوابة الأقصر التعليمية برقم الجلوس لكافة المدارس، وسوف نعرض الموعد النهائي المحدد لظهور النتيجة فور التصريح عنه من قبل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

كما أكدت مصادر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر عن أن الامتحانات تمت في جميع المدارس بنظام واستقرار ولاوجود لشئ يعكر صفو العملية الامتحانية، حتى وسط اضطراب حالة الطقس والأمطار، كما أن لايوجد أي شكاوى من صعوبة أحد الامتحانات في مختلف المواد الدراسية وعدم وجود حالات غش، وطمأنت المديرية أولياء الأمور على ارتفاع نسب النجاح في نتيجة المراحلة الابتدائية 2019 محافظة الأقصر الترم الأول في الأوراق التى تم تصحيحها للسنوات الدراسية الذين أدوا امتحاناتهم.

رابط نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الترم الأول الأقصر

يمكنكم تسجيل الدخول على موقع مديرية الأقصر التعليمية من هنا

نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 الترم الأول

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ويجدر الإشارة إلى أن رابط نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الترم الأول بمحافظة الأقصر والذي سوف تظهر عليه النتيجة بعد انتهاء التصحيح والمراجعة برقم الجلوس، سوف يكون متوفر عبر بوابة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، وحاليًا جاري تأمين الموقع حتى لايتم اختراقه والمساس بدرجات الطلاب أثناء رفعها عليه، وسوف نعمل على مساعدتكم بتقديم كل ماهو جديد عن النتيجة مع أرقى الآماني والأمنيات بالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب.