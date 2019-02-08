سعر اليورو اليوم| الجمعة 8 فبراير 2019.. تحديث للعملة الأوروبية بالبنوك وفي السوق السوداء ..في...

متابعة يومية لآخر سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم في تحديث لحظي لآخر أسعار العملة الأوروبية، في البنوك المصرية والسوق السوداء، وتحليل أهم المؤثرات التي تؤثر فيه وتؤدي لارتفاعه أو انخفاضه، وفك الارتباط الضروري بين سعر اليورو والجنية المصري وارتباطه بالسعر العالمي ببورصات العملات العالمية.

فقد قام اليورو بفك ارتباطه بقانون العرض والطلب في السوق المصري وارتبط بسعر العملة الأوروبية في بورصات العملات العالمية، وكان ارتباط اليورو ببورصات العملات يحدده سعر الدولار، بارتباط عكسي بينهما، فمع ارتفاع الدولار يتراجع اليورو في بورصات العملات، ويتراجع أيضا بالسوق المصري، ومع تراجع العملة الخضراء ينتعش اليورو في البورصات وكذلك بالسوق المصري.

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم

استقرار في سعري بيع وشراء اليورو في بداية التعاملات الصباحية.

سعر اليورو في السوق السوداء المصرية

سجل اليورو في السوق السوداء استقرارا حول المتوسطات السعرية السابقة، ولم يوجد تغييرات في متوسطاته السعرية، وسجل الشراء حوالي 20.44جنيه والبيع حوالي 20.30جنيه.

تعتبر أسعار السوق السوداء تقريبية، وتختلف من منطقة لأخرى حسب ارتفاع الطلب أو تراجعه على العملة الأوروبية، ولا يتم الاعتماد على هذا السعر في التعاملات الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 20.02 بنك التنمية الصناعية أقل سعر للبيع: 20.03 البنك المركزى المصرى البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك التنمية الصناعية 20.02 20.22 3 أيام البنك العقاري المصري العربي 19.95 20.08 20 ساعة بنك الإسكندرية 19.95 20.13 يوم واحد بنك الكويت الوطني NBK 19.94 20.10 18 ساعة بنك مصر إيران التنمية 19.94 20.13 19 ساعة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 19.93 20.08 17 ساعة البنك الأهلى اليونانى 19.93 20.08 19 ساعة بنك بلوم 19.93 20.08 51 دقيقة بنك المشرق 19.91 20.09 16 ساعة البنك الزراعى المصرى 19.90 20.10 19 ساعة كريدى أجريكول 19.90 20.10 12 ساعة مصرف أبوظبى الإسلامى 19.90 20.10 8 ساعات البنك المصرى الخليجى 19.89 20.11 13 ساعة اتش اس بى سى HSBC 19.89 20.08 15 ساعة بنك قناة السويس 19.89 20.08 15 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 19.89 20.11 14 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 19.89 20.09 8 ساعات البنك التجاري الدولي (CIB) 19.89 20.09 12 ساعة البنك المركزى المصرى 19.88 20.03 14 ساعة بنك عودة 19.88 20.08 14 ساعة بنك البركة 19.88 20.19 ساعتين المصرف المتحد 19.87 20.08 13 ساعة بنك مصر 19.87 20.08 11 ساعة البنك الأهلي المصري 19.87 20.08 14 ساعة بنك الإستثمار العربي AIB 19.87 20.08 13 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 19.87 20.08 15 ساعة المصرف العربى الدولى 19.87 20.06 14 ساعة بنك التعمير والإسكان 19.85 20.15 15 ساعة

توقعات سعر اليورو بالسوق المصري

يتوقع تعافي الجنيه في السوق المصري على المدى الطويل وتوفر العملات الأجنبية، واليورو، في البنوك مما يؤدي لاستقرار سعر الصرف.

توقعات بتراجع جديد في الدولار ببورصات العملات العالمية، بسبب القرارات الاقتصادية الأمريكية التي تهز ثقة المستثمر في استقرار الاقتصاد الأمريكي، مما يؤثر بشكل عكسي على أسعار اليورو والذهب بالارتفاع.

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم

تحديث

سجل سعر البيع مزيدا من التراجع، وسجل أفضل شراء من مصرف أبو ظبي الإسلامي بسعر 20.14 جنيه وأفضل بيع من المصرف العربي الدولي بسعر 20.12 جنيه.

في بداية التعاملات، تراجع في سعر البيع واستقرار سعر الشراء، وسجل افضل شراء من مصرف أبو ظبي الإسلامي بسعر 20.14 جنيه وأفضل بيع من المصرف العربي الدولي بسعر 20.04 جنيه.

يعتمد سعر اليورو بالبنوك المصرية على السعر العالمي للعملة الأوروبية ببورصات العملات العالمية، وذلك بعد أن قام بفك الارتباط بالجنيه المصري في 2011.

في ختام التعاملات الخميس، سجل أفضل شراء من مصرف أبو ظبي الإسلامي بسعر 20.14 جنيه وأفضل بيع من البنك المركزي المصري بسعر 20.03 جنيه.