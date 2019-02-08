نتيجة الثانوية العامة بالأردن 2019 توجيهي الدورة الشتوية الأردنية برقم الجلوس موقع عمان ايدويف وزارة...

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية الهاشمية عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة بالأردن 2019 الدورة الشتوية خلال الساعات القادمة وبالتحديد يوم السبت 9 فبراير في تمام الساعة الحادية عشر صباحا والتي سيتم توفير جميع الروابط الخاصة بالاستعلام عن نتائج توجيهي الدورة الشتوية 2019 بالأردن برقم الجلوس من خلال موقع توجيهي وموقع ايدويف وموقع عمان وموقع وزارة التربية والتعليم الأردنية الهاشمية، ونشير أن جميع الطلبة والطالبات قد انتهوا من أداء امتحانات توجيهي الدورة الشتوية في نهاية شهر يناير واستمرت جميع عمليات التصحيح والمراجعة حتى وقتنا هذا ولم يتبق سواء رصد الدرجات عبر الكشوف النهائية لتكون قيد الاعتماد من قبل وزير التربية والتعليم.

نتائج الثانوية الأردنية 2019 توجيهي الدورة الشتوية

بدأ العد التنازلي لظهور نتيجة الثانوية الأردن الدورة الشتوية 2019 عبر روابط المواقع الرسمية وخلال الساعات القادمة سوف تنتهى جميع لجان الكنترول من عمليات تجميع ورصد الدرجات، لتكن متاحة لجميع الطلاب خلال الموعد المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم الأردنية الهاشمية.

روابط الاستعلام عن نتائج توجيهي الأردن الدورة الشتوية 2019

ننشر روابط الحصول على نتائج توجيهي الدورة الشتوية 2019 برقم الجلوس لمساعدة جميع الطلبة والطالبات في الحصول على. درجات الثانوية العامة بالدورة الشتوية, وسوف يتم تفعيل الروابط في حال ظهورها النتيجة ويمكن لجميع الطلاب تسجيل رقم الجلوس عبر التعليقات ليكن أول الحاصلين على النتيجة حال ظهورها.