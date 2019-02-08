مشاهدة مباراة الهلال والباطن بث مباشر فى الدورى السعودي

تستكمل مساء اليوم الجمعة، مباريات الجولة الـ 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمواجهتين، الأولى تجمع الفيحاء مع الاتفاق، فيما يحل الهلال ضيفاً على الباطن، بطموح الابتعاد بالصدارة والحفاظ على فارق الـ6 نقاط مع النصر .

ويلتقي الفيحاء بنظيره الاتفاق على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويأتي الاتفاق في المركز السابع وفي رصيده 26 نقطة، مقابل 15 نقطة للفيحاء صاحب المركز 14.

وفي المواجهة الثانية يستضيف الباطن الثالث عشر بـ 18 نقطة فريق الهلال المتصدر برصيد 43 نقطة ، متقدماً بفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف ، الذي حسم مباراته أمام القادسية أمس 3 – 1 ، ورفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني .

وكانت مباراة الفريقين في الدور الأول انتهت لصالح الهلال بثلاثة اهداف مقابل هدف للباطن، وسجل لمتصدر الترتيب في هذه المباراة جوميز هدفين وهدف لعلي البليهي. بينما سجل للباطن البرازيلي