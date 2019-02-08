مديرية التربية لولاية الشلف نتائج مسابقة استاذ رئيسي و استاذ مكون 2019 (إبتدائي، متوسط، ثانوي)

أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر نتائج مسابقة استاذ رئيسي للعام 2019 منذ ظهر اليوم الخميس عبر موقع الديوان الوطني للمسابقات .

حيث صدرت جميع قوائم المقبولين في نتائج مسابقة استاذ رئيسي ومكون في ولاية الشلف .

وأكدت وزارة التربية الوطنية نتائج وقوائم الناجحين الإمتحان المهني المنظم يوم 15 جانفي 2019 بعنوان 2018 للإلتحاق برتبتي أستاذ رئيسي و أستاذ مكون، وستشرع مديريات التربية الوطنية في اعلان نتائج الإمتحان المهني المنظم يوم 15 جانفي 2019 بعنوان 2018 للإلتحاق برتبتي أستاذ رئيسي و أستاذ مكون في المراحل التعليمية الثلاثة (إبتدائي، متوسط، ثانوي) .

نتائج مسابقة استاذ رئيسي من خلال الرابط التالي ، أو من خلال الرابط التالي .