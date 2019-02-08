تراند اليوم : تقديمات التربية والتعليم 2019 ،، لينك ورابط تقديمات التربية والتعليم 2019 رابط تقديم مسابقة التربية...

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رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم التقديم فى مسابقة وزارة التربية والتعليم ،وبدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التعاقدات لمسابقة المعلمين الجديدة، لتعيين معلمين جدد لسد العجز فى المدارس الحكومية العامة والفنية.

التسجيل فى مسابقة التربية والتعليم 2019

نقدم فى 18 معلومة أبرز ضوابط وشروط المسابقة.

1- الوزارة فتحت باب التقدم للمسابقة إلكترونيا على موقعها الرسمى.

2- تقديم مسوغات التعيين فى المديريات.

3- المفاضلة بين المتقدمين سيكون من خلال المديريات.

4- كل شخص سوف يتقدم على الإدارة التعليمية التابع لها محل إقامته المدون فى البطاقة الشخصية.

5- التعاقد لمدة 3 شهور ينتهى بنهاية الفصل الدراسى الثانى.

6- المرتب فى حدود 1000 جنيه.

7- التقدم سوف يستمر لمدة أسبوع.

8- سيتم فحص أوراق المتقدمين فى المديريات لمدة أسبوع كحد أدنى.

9- من المقرر استلام العمل فى المدارس 1 مارس المقبل.

10- التخصصات المطلوبة سوف تكون فى مرحلة التعليم الأساسي اى ان المعلم سوف يتسلم فى مدارس المرحلة الابتدائية.

11- الإعداد المتوقع تسلمها للعمل قرابة 60 ألف معلم.

12- تدريب المعلمين لمدة أسبوع قبل استلامهم العمل.

13- الأولوية للأعلى فى التقدير ثم النسبة المئوية ثم الأكبر سنا ثم نوعية المؤهل.

14- تسلم المديريات للعقود التى سيتم تحريرها للمعلمين.

15- سوف يوقع المعلم المتعاقد على إقرار عدم المطالبة بتجديد عقده بعد انتهاء مدته.

16- العقود لن تجدد تلقائيا وتنتهى بانتهاء المدة المحددة.

17- الوزارة ترسل التخصصات المطلوبة إلى المديريات اليوم.

18- لجان من الوزارة تشرف على مراحل المسابقة تحقيقا الشفافية.

وحددت الوزارة ضوابط التقدم وآلياتها، حيث تعلن كل مديرية على موقعها الرسمي، التخصصات التي يوجد بها عجز في المعلمين في كل ادارة تعليمية، مع تحديد الأعداد المطلوب قبولها لسد العجز بالعقود المؤقتة التي ستمنحها الوزارة، على أن يتوجه المعلم إلى الإدارة التعليمية التابع لها محل إقامته لتقديم مسوغات التعيين بعد مرحلة الاختيار.

يجري التقدم للإعلان إلكترونيا عن طريق رابط مخصص لذلك، وللمزيد من المعلومات الرابط التالي: http://emis.gov.eg/

بينما يجري تسليم المستندات الورقية المشار إليها وصورة استمارة التقدم الالكترونية للإدارة التعليمية المراد التقديم لها في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الإعلان.

وتقرر تشكيل لجان بالادارات التعليمية لتسلم أوراق التقدم من المعلمين، ثم سيتم الفرز والتأكد من صحة المستندات والاختيار وفقا للشروط الخاصة بالقبول.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وافق على فتح باب التقدم للوظائف التعليمية في جميع مديريات التعليم وفق التخصصات المطلوبة لسد العجز في المعلمين في المدارس، على أن يكون التعاقد مؤقتًا للفصل الدراسي الثاني فقط.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المعلم وتنظيم العمل الدراسي، ومن المتوقع الانتهاء من كافة البيانات المطلوبة خلال أسبوعين من تاريخه.