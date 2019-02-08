كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتهاء تصوير مسلسل "كارمن" بحضور الأبطال (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهي اليوم فريق عمل مسلسل كارمن من تصوير مشاهد المسلسل بإحدي المناطق علي النيل وحضر التصوير عدد كبير من أبطال العمل منهم ريهام حجاج ومحمد الكيلاني وعمر الشناوي ومحمد مهران وولاء الشريف وهاجر احمد.

بالإضافة إلي عدد اخر وكبير من الفنانين وايضا منتجي العمل سامح مجدي ونهلة زيدان وأبنائهم سلمي وفريدة القائمين علي الإنتاج في العمل، ومن المقرر عرض المسلسل ١٠ فبراير علي cbc بعد عرضه حاليا علي +MBC drama.

كارمن" تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، وهو ينتمي لنوعية أعمال الـ60 حلقة، من تأليف ورشة كتابة تابعة لاحدى الشركات تحت إشراف سامح مجدي وإخراج حسين شوكت.

يشارك في بطولة المسلسل بجانب ريهام حجاج، كل من محمد كيلانى، وولاء الشريف، وشيرين، ونور محمود، وعمر الشناوى، وعبير منير، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب، وعدد آخر من الفنانين.