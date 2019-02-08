استمارة التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2019 للتعاقدات المؤقتة والتخصصات المطلوبة

فعلت وزارة التربية والتعليم رابط تسجيل استمارة التقديم على مسابقة وزارة التربية وظيفة معلم للتعاقدات المؤقتة، لشغل الوظائف الشاغرة في مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وفق التخصصات المطلوبة والمؤهلات الدراسية المسموح لها التسجيل في وظائف وزارة التربية والتعليم بنظام التعاقدات المؤقتة، بعد فتح رابط التقديم الإلكتروني مساء اليوم الخميس بشكل رسمي ولمدة أسبوع من تاريخ فتح باب التعاقد للعمل بوظيفة معلم مؤقت.

شروط التسجيل في وظائف مسابقة التربية والتعليم بنظام التعاقدات المؤقتة، تستقبل طلبات الخريجين والخريجات من الان، عبر التسجيل في رابط استمارة التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2019، عبر الرابط الإلكتروني tempcontract emis gov eg بعد الإطلاع على شروط وضوابط التقديم، والتعرف على التخصصات والمؤهلات المطلوبة لشغل الوظائف، والفرق تفاصيلها لكل محافظة وفق حاجة مديرية التربية والتعليم التابعة لها، مع توضيح كيفية التقديم وتقديم المستندات اماكن عقد الاختبارات المقررة وعناصر المفاضلة بين الخريجين.

شروط تسجيل استمارة التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم

أعلنت مديريات التربية والتعليم عن تفاصيل التقديم على مسابقة وظائف وزارة التربية والتعليم بنظام التعاقد المؤقت خلال الفصل الدراسي الثاني فقط من العام الدراسي 2018-2019 في ضوء الاحتياجات التي حددتها كل إدارة تعليمية وتم رفعها لمديريات التربية والتعليم، وفيما يلي نعرض الشروط الواجب توافرها في المتقدمين بجانب الأوراق والمستندات المطلوبة وطريقة ورابط التقديم، والتي يتم من خلاله التسجيل في استمارة التقديم في مسابقة وزارة التعليم لشغل وظيفة معلم تعاقد مؤقت.

رابط تقديم مسابقة وزارة التربية والتعليم

التسجيل في مسابقة وظائف وزارة التربية والتعليم للتعاقدات المؤقتة تم تفعيله من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، تقديم وظائف التربية والتعليم تعاقد مؤقت وسنرفق فيما بعد العديد من التفاصيل حول كيفية التقديم وادناه صورة لشكل استمارة التقديم.

المؤهلات المطلوبة لشغل وظائف التربية والتعليم

الصورة التالية تشمل توضيح حول المؤهلات المطلوبة لشغل وظائف التعليم

المؤهلات المطلوبة

التفاصيل الكاملة حول التخصصات المطلوبة يمكن التعرف عليها من رابط استمارة التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم.