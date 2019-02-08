أعلنت إدارة الأزهر الشريف عن موعد امتحانات العام الدراسي الحالي للصف الثالث الثانوي الأزهري حيث جاء أن امتحانات هذا الصف لنهاية العام ستبدأ قبل امتحانات الثانوية العامة حيث تبدأ امتحانات الثانوية العامة مباشرة بعد عيد الفطر بينا تبدأ هذه الامتحان قبل عيد الفطر أثناء شهر رمضان المبارك ونظرا إلي ذلك تم تحديد الميعاد علي أن يكون يوم 25 مايو من عام 2019 ومن المقرر أن تنتهي قبل امتحانات الثانوية العامة بيومين فقط وهذا ما يجعلها مطابقة تماما لامتحانات سنة 2019 بغض النظر عن موعد بداية امتحانات الثانوية العامة.

إعلان موعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2019 بداية من رمضان.

الأزهر يعلن : موعد امتحانات الثانوية الأزهرية في رمضان 2019

وقد أعلنت مشيخة الأزهر الشريف عن موعد امتحانات جميع الصفوف الدراسية وموعد إجازة منتصف العام الدراسي الأول والإجازات الرسمية علي مدار العام الدراسي كله وقد اسفر عن ها أن الخطة الدراسية للصف الثالث الثانوي ستنتهي يوم 20 مايو وبعدها تبدأ امتحانات الثانوية الأزهرية يوم 25 مايو ومن المقرر بداية امتحانات الدور الثاني لمن لم يحالفهم الحظ في الدور الأول بداية من يوم السبت 17 من شهر أغسطس من نفس العام علي أن تأخذ أسبوعا أو 10 أيام وتنتهي سريعا ليس مثل امتحانات الدور الأول.