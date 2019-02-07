كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أنا كارمن" تختتم فاعليات حفل افتتاح "أيام القاهرة للمونودراما" ٢ بالهناجر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت، قبل قليل، فعاليات حفل افتتاح مهرجان أيام القاهرة للمونودراما في دورته الثانية برئاسة د. أسامة رؤوف، وتحت رعاية وزير الثقافة د. إيناس عبد الدايم، بقاعة د. هدى وصفي بمركز الهناجر للفنون، بتقديم عرض المسابقة الرسمية " أنا كارمن" للفنانة سماء إبراهيم من انتاج مسرح الطليعة.

وشهد الحفل حضور كل من الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور سامح مهران، والدكتور حسن عطية، والمخرج مازن الغرباوي، ولفيف من المسرحيين.

وبدأت فاعليات الحفل بعزف النشيد الوطني، أعقبه عرض فني قصير حول المونودراما بعنوان "جميلة" بطولة نادين خالد، موسيقى هاني الزمر، ومن تأليف وإخراج محمد السوري..

وشهد الحفل تقديم العرض الإماراتي " سأموت في المنفى" للفنان غنام غنام.

هذا ويرأس لجنة تحكيم المهرجان د. سامح مهران ويشارك في عضويتها كل من: الناقد محمد الروبي والفنان العراقي باسم قهار، وتضم لجنة مسابقة النصوص المسرحية د. مصطفى سليم رئيسًا، وعضوية الكاتب إبراهيم الحسيني، ود. محمد أمين عبد الصمد.

هذا وتتنافس بالمهرجان تسعة عروض بالمسابقة وهى: " أنا كارمن"، " دنيا"، " أدرينالين"، " لقطة من عمري"، "زيارة ذات مساء"، "ساكتة"، "قضبان ذهبية"، "الكابوس"، تمثل دول مصر والإمارات والسعودية واليمن والأردن والجزائر وفرنسا، وليبيا.

ويقيم المهرجان أربعة ورش مسرحية في مجالات الإضاءة والكتابة والتمثيل، والكيروجراف، للمدربين المخرج ناصر عبد المنعم، مصمم الإضاءة أبو بكر الشريف، الكيروجراف مناضل عنتر، الكاتب محمود جمال.