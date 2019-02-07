كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طرح البرومو الدعائي لمسلسل "كارمن" وتعرف علي توقيت العرض (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طرحت قناة "cbc"، البرومو الدعائي لمسلسل "كارمن"، لعرض المسلسل بشكل حصري علي القناة بداية من يوم ١٠ فبراير وذلك في تمام الساعة السادسة مساء.

"كارمن" تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، وهو ينتمي لنوعية أعمال الـ60 حلقة وإخراج حسين شوكت وتأليف ورشة تحت اشرف سامح مجدي وإنتاج ميديا هاوس لأصحابها المنتج سامح مجدي والمنتجة نهلة زيدان.

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب ريهام حجاج، كل من محمد كيلاني، وولاء الشريف، وشيرين، ونور محمود، وعمر الشناوى، وعبير منير، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب، وآخرين، وهو من تأليف ورشة كتابة تابعة لإحدى الشركات تحت إشراف سامح مجدي وإخراج حسين شوكت.