تراند اليوم : مصر | استمارة التقديم لوظائف التربية والتعليم 2019 تابع الشروط والمستندات و المؤهلات المطلوبة...

فتحت وزارة التربية والتعليم المصرية صباح اليوم باب التسجيل لوظائف وزارة التربية والتعليم والمتعلقة باستقطاب معلمي ومعلمات جدد ، اعتبارًا من اليوم الخميس، على أن يستمر التقديم لمدة أسبوع حتى 14 فبراير 2019، ويكون التقديم إلكترونياً بملئ الاستمارة التي سنضعها في الأسفل للمتقدمين، ثم التقدم بالأوراق المطلوبة للإدارة التعليمية التابعة للمتقدم.

رابط التقديم للمسابقة إلكترونيا من خلال الرابط التالي ، أو الضغط هنا

هناك العديد من الأوراق المطلوبة والتي يتم تقديمها في ملف اثناء التقديم فى اى مسابقة تابعة للحكومة وخاصة فى مسابقة التربية والتعليم ونقدم لكم الان الاوراق المطلوبة من اجل تجهيزها وتقديمها فى حالة فتح الباب من قبل وزارة التربية والتعليم للتعاقد مع خريجين جدد.

شروط التقديم للمسابقة





الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة الوزارة