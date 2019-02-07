تردد قناة دعوة الجديد التي تبث مسلسل ارطغرل على النايل سات

قناة دعوة الفضائية الناقلة للمسلسلات التركية التاريخية، هى من اشهر القنوات الإسلامية التي تبث برامجها الدينية في الوطن العربي، وتعرض القناة على شاشتها المسلسل الشهير "ارطغرل".

تردد القناة: نايل سات 12687 أفقي

وحازت القناة على إعجاب عدد كبير من المشاهدين، فهي تقدم المعلومة الإسلامية الصحيحة لمن يتعرف على الإسلام ويريد معرفة قواعد الإسلام وتعاليمه من خلال نخبة من المشايخ والعلماء المتخصصين فى العلوم الإسلامية والشرعية.

وسوف نقدم الترددات الجديدة على النايل سات لكى يتسنى للمشاهدين المتابعة والاستمتاع بدون تقطيع او تشويش على القناة؛ لتستمتعوا بمشاهدة أروع وأجمل البرامج والمسلسلات.