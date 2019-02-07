نتائج اللوتو اللبناني سحب اليوم الخميس - يانصيب لبنان

سحبت نتائج اللوتو "اليانصيب الوطني اللبناني" اليوم الخميس7 فبراير 2019، من خلال بث حي عبر شاشة "ال بي سي" اللبنانية.

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ويجري ذلك عبر دورة السحب في لبنان، حيث أعلنت إدارة يانصيب اللوتو اللبناني إجراء سحبين في الأسبوع الواحد، وذلك في يوم الإثنين والخميس من كل أسبوع.

ويلجأ العديد من الناس للدخول في سحب اللوتو اللبناني، وحجز أرقام الحظ، وذلك للخروج من الهموم والتطلع لأمل جديد.

وتسحب يناصيب لبنان المعروفة باللوتو كل يوم اثنين وخميس والتي تبث عبر قناة "ال بي سي".