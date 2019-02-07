اعلنت وزارة التربية والتعليم في الجزائر، عن أسماء الناجحين في الاختبار المهني للترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في المراحل التعليمية ال 3 ، كما ذكرت الوزارة أن عدد الناجحين بلغ 31830 بنسبة نجاح إجمالية وصلت الى 77.91%.

نتائج مسابقة استاذ رئيسي 2019

وفي السياق ذاته وجهت الوزارة أن كشوف الناجحين سوف يتم نشرها على صعيد مديريات التربية بدءآ من اليوم الخميس الساعة 2 ظهرآ ، والتي شارك بها أكثر من 74 ألف أستاذ، تنافسوا على 40 ألفا و894 مركز وظيفي ، خصصتها الوزارة الوصية للسلك البيداغوجي.