نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية الترم الأول 2019 برقم الجلوس برابط مباشر

بعد مرور اكثر من أسبوعين على انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات، وبعد طول انتظار، وبعد أن ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 في جيع محافظات الجمهورية، أخيرا ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول في محافظة الشرقية منذ قليل، بنسبة نجاح 80.1%.

فقد اعتمد اليوم محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب النتيجة النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول بمحافظة الشرقية للعام الدراسي 2019.

وذلك بعد اعتمادها من مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية والانتهاء من تصحيح جميع المواد، وتقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام 119225 طالب وطالبة من أبناء محافظة الشرقية، وحضر من هذا العدد فقط 118869طالب وطالبة.

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أما عن عدد الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية فكان عددهم 95111، تم توزيع الطلاب الذين حضروا الامتحانات على عدد 664 لجنة امتحانات وذلك في 20 أدارة تعليمية بمحافظة الشرقية.

كذلك اعتمد محافظ الشرقية اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وكانت نسبة النجاح 73.6% ونسبة نجاح المكفوفين بالمحافظة بلغت 87.5، ونتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول مهني بلغت نسبة النجاح97.56

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وتقدم محافظ الشرقية التهنئة للطلاب على نجاحهم وتفوقهم في الشهادة الإعدادية الترم الأول، وطالبهم المحافظ بمزيد من التفوق والنجاح، لان بالتفوق الدراسي والاجتهاد والعمل نستطيع نبني امتنا.

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ويذكر أن نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية ظهرت في جميع محافظات الجمهورية، فقد ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 نتيجة محافظة بني سويفا امس، وظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الأقصر وكذلك محافظ أسيوط وجميع المحافظات.

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