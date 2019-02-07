مشاهدة الحلقة 134 قيامة ارطغرل diriliş ertuğrul عبر قناة اليرموك

الحلقة 134 قيامة ارطغرل diriliş ertuğrul يتابعها الملايين على قناة اليرموك الليلة الهميس 7 فبراير 2019، المسلسل نال اعجاب الكثيرين فى مصر و العالم العربى، حيث يذاع قيامة أرطغرل على العديد من المحطات العربية و الأجنبية، بالعديد من اللغات الأجنبية، حيث يتم عرض حلقات المسلسل على قناة تى ار تى ن و بعد ذلك يُعرض المسلسل على القنوات العربية الأخرى مثل قناة القدس، و قناة دعوة و قناة اليرموك و غيرها من القنوات.

الحلقة 134 قيامة ارطغرل diriliş ertuğrul عبر قناة اليرموك

يتم الأن اذاعة الحلقة رقم 134 من مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس من المسلسل التركى، و ذلك على قناة اليرموك، بدأت الحلقة فى تمام الثامنة مساء.

الحلقة شهد العديد من الأحداث المثيرة التى وقعت و مفاجآت لم يتوقعها أحد منها نجاة أرطغرل من القتل بعد رمى السهام تجاهه، و اصابة مساعده عبدالرحمن