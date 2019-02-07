كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عائشة بن أحمد: "مفيش ثقة كاملة لراجل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، إنها استمتعت كثيرا بدور "ليلى" في مسلسل نسر الصعيد مع النجم محمد رمضان، وكشفت أنها لو ظهرت أيام زمن الفن الجميل كانت تتمنى أن تلعب دور الفنانة سعاد حسني فى فيلم الحب الضائع أمام الرائع رشدي أباظة. وأكدت عائشة، خلال حوارها مع الإعلامية إنجي أنور في برنامجها "سيرة واتفتحت" أنها غير متزوجة، وأجابت عن سؤال مقدمة الحلقة ماذا لو تزوجت واكتشفت خيانة زوجها مع صديقتها؟ فقالت: "سأخرج الاثنين من حياتى، كارثة أن أعيش غير واثقة فى اللى حواليا، أثق فى صاحبتى وما أثقش فى جوزى.. مفيش ثقة كاملة هديها لراجل".

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