الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر الترم الأول للعام الدراسي 2018/2019

اعتمد المستشار/ مصطفى ألهم محافظ الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام 2018/2019، وحضر اجتماع اعتماد النتيجة السيد/ عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر وعدداً من مسئولي مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وأشاد الجميع بسير الامتحانات بسهولة ويسر دون وجود أي شكوى من الطلاب، وبلغت نسبة النجاح بالمحافظة حوالي 70.3%، وأشاد السيد المحافظ والسادة مسئولي مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر بالمجهود المبذول من أجل خروج نتيجة الشهادة الإعدادية دون حصول أي من أبنائنا الطلبة والطالبات على حقوقهم كاملة.

كما أكدت وكيلة وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن سبب تأخر صدور النتيجة هو مراجعة أوراق الطلبة والطالبات من أجل ضمان حصول جميع الطلاب على حقوقهم ودرجاتهم بالضبط، ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر 2019 على البوابة الإلكترونية لمحافظة الأقصر، ويمكن للطلبة والطالبات الدخول للموقع وكتابة رقم الجلوس والحصول على نتيجة إعدادية الأقصر 2019.