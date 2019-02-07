نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019 الأردن ” الثانوية العامة الأردنية ” “عمان...

ننشر لكم موعد ظهور نتائج التوجيهي الأردن الدورة الشتوية 2019، حيث يترقب الآف من الطلبة والطالبات لحظة الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة الدورة الشتوية الأردنية 2019 خلال الأيام القادمة عبر الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية وموقع توجيهي لنتائج الثانوية العامة وعمان، وحيث أنه من المحتمل رفع نتائج التوجيهي الأردن الدورة الشتوية 2019 مع نهاية الأسبوع المقبل وذلك بعدما يتم الانتهاء من إجراءات التصحيح والتدقيق والمراجعة بأوراق امتحانات الثانوية العامة.

ولقد أكد السيد وزير التربية والتعليم بالأردن عمر الرزاز على مراعاة الدقة أثناء عمليات التصحيح بأوراق امتحانات الدورة الشتوية لجميع الطلبة والطالبات حتى يأخذ كل طالب حقه وعدم المغالطة بين الطلاب وفور الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق والمراجعة وتجميع ورصد درجات بالكشوف النهائية سيتم تحديد قائمة الأوائل في نتائج التوجيهي بالدورة الشتوية 2019 بالأردن.

نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019 الأردن

لقد تقدم حوالى 155 ألف طالب وطالبة لأداء امتحانات التوجيهي الأردن الدورة الشتوية 2019 في الأسبوع الأول من شهر يناير الماضي واستمرت الامتحانات جارية حتى 28 يناير ومباشرة انطلقت عمليات التصحيح بأوراق الامتحانات للخروج بالنتائج النهائية للثانوية العامة الأردنية في أقرب وقت، وفور اعتماد نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019 الأردن من قبل السيد عمر الرزاز، سوف يتمكن جميع الطلاب من الاستعلام عن النتائج برقم التسجيل من خلال رابط وزارة التربية والتعليم بالأردن.

رابط نتائج التوجيهي الدورة الشتوية الأردن 2019.

ولقد أشار السيد وليد الجلاد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب المتقدمين ينقسم إلى قسمين وسوف يتم توضيحه خلال الجدول التالي، أما موعد ظهور نتائج التوجيهي الأردن الدورة الشتوية 2019 سوف يكون نهاية الأسبوع القادم.