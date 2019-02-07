الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني 2019 في المدارس ومواعيد الامتحانات

ننشر الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني 2019 في المدارس المصرية بالتزامن مع قرب بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي للعام الحالي 2019، وذلك وفقاً لما نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وذلك لجميع مراحل التعليم المختلفة، حيث تبدأ ايام الدراسة للفصل الدراسي الثاني لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي من 9 /2 /2019 وحتى 30 / 5/ 2019، مع مراعاة حذف أيام الجمعة والعطلات الرسمية المقررة خلال المدة، كما تبدأ أيام الدراسة للفصل الدراسي الثاني من الصف الثاني الابتدائي حتي الصف الثالث الثانوي في يوم 9/ 2/ 2019 حتي يوم 6/ 6 /2019، واليكم مواعيد الفصل الدراسي 2019 وفقا للخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني الموضحة من قبل مجلس الوزراء، والتي تشمل مواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والخاصة ومدارس اللغات الخاصة.

الجدول التالي يوضح مواعيد الفصل الدراسي الثاني 2019 وفقا للخريطة الزمنية الموضحة.

مسلسل امتحانات الفصل الدراسي الثاني مواعيد امتحانات الترم الثاني 1 امتحانات شهادة اتمام التعليم الفني جميع الدبلومات الفنية السبت 18 /5 /2019 2 امتحانات النقل والشهادة الإعدادية 4 /5 /2019 3 الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات باسبوع على الأكثر 4 المراجعة على المواد الأسبوع الأخير قبل الامتحانات

مع ملاحظة استمرار الدراسة لمرحلة تلاميذ رياض الأطفال وطلاب أولى ابتدائي يوم 30 /5 /2019، حيث تعتبر فترة الدراسة بين الفصلين الدراسيين ضمن ايام الدراسة الفعلية كما تحسب مع نسبة الحضور القانونية المقررة.

وتوضح الصورة التالية الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني ومواعيد الامتحانات بشئ من التفصيل.

الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني ومواعيد الامتحانات